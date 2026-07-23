Sonbhadra News: खैराही-किरवानी संपर्क मार्ग निर्माण को राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Sonbhadra News: म्योरपुर,हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय विकास खंड के ग्राम पंचायत खैराही-किरवानी संपर्क मार्ग को लेकर ओबरा विधायक एवं सूबे के समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोड़ को गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुमार दुबे ने पत्र सौंप कर सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। श्री दूबे ने पत्र के माध्यम से खैराही-किरवानी संपर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग की। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि खैराही-किरवानी संपर्क मार्ग पर लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढे के कारण यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। जिसके कारण बरसात के मौसम में ज्यादा दिक्कत होती है।

प्रशांत दुबे ने पत्र के माध्यम से बताया की खैराही में कुसुमलता के घर से लेकर पूर्व प्रधान किरवानी वाया शुभलाल के घर तक की सड़क एवं संपर्क मार्ग लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व ईटों की बनाई गई थी,जो इस समय जगह-जगह गड्ढे में तब्दील हो गई है एवं कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है। जिसके कारण स्कूली बच्चे, ग्रामीण एवं बुजुर्गों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर कई बार दुर्घटना होने से लोगों के पैर एवं हाथों की हड्डी टूट चुकी है। इस संपर्क मार्ग पर जूनियर हाईस्कूल एवं पंचायत भवन भी स्थित है। ओबरा विधायक एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोड़ ने आश्वासन देते हुए शीघ्र ही खैराही-किरवानी संपर्क मार्ग का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। पत्र सौपने वालों में मौजूद पूर्व प्रधान किरवानी शिवप्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुमार दुबे रहे।