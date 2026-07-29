Sonbhadra News: पीयूष सिंह आत्महत्या की हो उच्चस्तरीय जांच
Sonbhadra News: संविदाकार समिति आदर्श नगर पंचायत अनपरा की मुख्य मंत्री से मांग मुख्य मंत्री से मांग अनपरा नगर पंचायत को बदनाम करने का लगाया
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। पीयूष सिंह आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग संविदाकार समिति आदर्श नगर पंचायत अनपरा ने प्रदेश के मुख्य मंत्री की है। समिति के अध्यक्ष आशीष मिश्रा,बीएस गुप्ता,दीपक गुप्ता,पिंटू वर्मा,अमित मौर्या,विनोद गुप्ता,महेश कांत द्विवेदी,अजय सिंह और अनूप श्रीवास्तव आदि ने भेजे हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में आरोप लगाया है कि कतिपय लोगों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष विश्राम प्रसाद बैसवार व उनके पुत्र के साथ ही अधिशासी अधिकारी,बड़े बाबू आदि पर आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तथ्य यह है कि पीयूष सिंह नगर पंचायत के कभी ठेकेदार ही नही रहे और न ही उनका नगर पंचायत में किसी प्रकार का कोई भुगतान शेष है।
अनपरा नगर पंचायत में समस्त भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित होते है जिसके बाबत कोई भी शिकायत नही है। संविदाकार समिति की मांग है कि इस साजिश में लगे लोगों की कॉल डिटेल निकाल कर उन के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाये। पीयूष सिंह ने बीते 23 जुलाई को संदिग्ध हालात में अनपरा कालोनी स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी जिसमें परिजनों का आरोप लगाया कि नगर पंचायत द्वारा भुगतान न किये जाने पर यह आत्महत्या की गयी।
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