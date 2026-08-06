Sonbhadra News: मगरमच्छ के हमले से घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत

Sonbhadra News: मगरमच्छ के हमले से घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। चोपन थाना क्षेत्र के करगरा में मगरमच्छ के हमले से घायल अधेड़
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। चोपन थाना क्षेत्र के करगरा में मगरमच्छ के हमले से घायल अधेड़ की बुधवार की रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले एक अगस्त को करगरा में सोन नदी में मछली मारने के दौरान मगरमच्छ ने उसके उपर हमला कर घायल कर दिया था।चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव निवासी 55 वर्षीय लल्लू साहनी पुत्र रामप्यारे बीते एक अगस्त को गांव में ही सोन नदी के किनारे मछली मारने गया था। मछली मारने के दौरान ही मगरमच्छ ने उसके उपर हमला कर दिया। मगरमच्छ उसके पैर को पकड़कर पानी में खींचने लगा। किसी तरह उसने अपने आप को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया।
इसके बाद शोर मचाना शुरु कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित होकर तब तक मगरमच्छ पानी में चला गया। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल लल्लू साहनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार की रात लल्लू साहनी ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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