Sonbhadra News: सोन नदी में मछली मारने गए अधेड़ पर मगरमच्छ का हमला, गंभीर

Sonbhadra News: सोन नदी में मछली मारने गए अधेड़ पर मगरमच्छ का हमला, गंभीर
Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र के करगरा चौधरान टोला में एक अधेड़ मछली मारने गए थे, तभी मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अब इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी की मांग की है।
Sonbhadra News: चोपन/सलखन, हिन्दुस्तान टीम। चोपन थाना क्षेत्र करगरा चौधरान टोला में शनिवार सुबह सात बजे सोन नदी में मछली मारने गए अधेड़ पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। इससे अधेड़ बुरी तरह जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे चोपन अस्पताल में भर्ती कराया है। चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव के टोला चौधरना निवासी 55 वर्षीय लल्लू साहनी पुत्र रामप्यारे साहनी शनिवार की सुबह गांव में ही सोन नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था। नदी के किनारे बैठकर वह मछली पकड़ने का कार्य कर रहा था, इसी दौरान पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उनके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया।
मगरमच्छ अधेड़ को नदी की ओर खींचने लगा, इस पर अधेड़ ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ से संघर्ष किया और किसी तरह अपने पैर को उसके जबड़ों से छुड़ाने में सफल रहा। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरु कर दिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मगरमच्छ के हमले से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से नदी किनारे निगरानी बढ़ाने मांग की है।
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