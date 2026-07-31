Sonbhadra News: चोपन सीएचसी में वर्षों से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच चोपन सामुदायिक स्

चोपन सीएचसी में वर्षों से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड सेवा

Sonbhadra News: चोपन, हिन्दुस्तान संवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अस्पताल परिसर में लाखों रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन वर्षों धूल फांक रही है। इसका लाभ क्षेत्र के मरीजों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अस्पताल में मशीन तो उपलब्ध है, लेकिन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती न होने से आज तक मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल सका। नतीजतन क्षेत्र के हजारों मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को निजी जांच केंद्रों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की गई थी, तब क्षेत्रवासियों को उम्मीद जगी थी कि अब जांच के लिए दूर-दराज के अस्पतालों या निजी केंद्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद मशीन शुरू नहीं हो सकी। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

सीएचसी में उपलब्ध सुविधाएं सीएचसी में एक्स-रे मशीन और तकनीशियन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अल्ट्रासाउंड सेवा ठप होने के कारण मरीजों को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 800 से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च बड़ी परेशानी बन गया है। सबसे अधिक दिक्कत गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की निगरानी और प्रसव पूर्व आवश्यक जांच के लिए अल्ट्रासाउंड अनिवार्य माना जाता है। सुविधा उपलब्ध नहीं होने से कई महिलाओं को महिला रोग विशेषज्ञों के पास रेफर करना पड़ता है, जिससे उपचार में देरी होने के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। प्रसव से संबंधित करीब 70 से 80 प्रतिशत मामलों में अल्ट्रासाउंड जांच की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सीएचसी में यह सुविधा वर्षों से बंद है।

अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू करने का प्रयास सीएचसी अधीक्षक डॉ. सुभाष ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कराने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती होते ही सेवा शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।

अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने के चलते मशीन का संचालन अभी तक नहीं हो सका है। सोनोलॉजिस्ट की समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है। नियुक्ति होने के बाद मशीन का संचालन शुरू किया जाएगा।

- डा.रमेश कुमार मिश्रा, सीएमओ।