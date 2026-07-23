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Sonbhadra News: कोयले पर अभिवहन शुल्क वसूली में विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: पुलिस तक पहुंचा कोयला ट्रांसपोर्टर-जिला पंचायत का वसूली विवाद ला पंचायत का वसूली विवाद पुलिस का जिलाधिकारी के समक्ष वाद

Sonbhadra News: कोयले पर अभिवहन शुल्क वसूली में विवाद

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। गैर प्रांत से आ रहे कोयले पर जिला पंचायत की अभिवहन शुल्क वसूली का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। निजी कम्पनी के झारखण्ड-छत्तीसगढ़ से रेलमार्ग से आ रहे कोयले पर साइडिंग से परियोजना परिसर तक परिवहन के दौरान जिला पंचायत ठेकेदार के कर्मियों द्वारा जबरन शुल्क वसूली का मामला गुरुवार 23 जुलाई को पुलिस तक पहुंच गया। परिवहन कर्ताओ का कहना था कि झारखण्ड के सीसीएल से कृष्णशिला रेलवे साईडिंग पर रेल रैक से उतरने वाले कोयले को वह सड़क मार्ग से परियोजना तक पहुंचा रहे है।

परिवहन पर विवाद

गैर प्रांत से आ रहे कोयला पर जिला पंचायत को किसी प्रकार भी अभिवहन शुल्क देय नही है लेकिन जिलापंचायत ठेकेदार जबरियां परिवहन रोक रहे है। ठेकेदार के कर्मियों का कहना था कि रेलवे साइडिंग पर उतार कर कोयला परिवहन करने पर शुल्क देय होगा। चौकी प्रभारी बीना ने दोनो पक्षों की बात सुनी और शांति व्यवस्था कायम रख प्रकरण को जिलाधिकारी अथवा अन्य सक्षम आधिकारी के समक्ष रखने को निर्देशित किया।

स्थगन और सहमति

जिलाधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से स्पष्ट निर्णय होने तक वसूली स्थगित रखने पर मोटरमालिको व जिला पंचायत कर्मियो मे सहमति बनी। इस मौके पर ऊर्जांचल ट्रक आनर्स एसोसियेशन के पप्पु सिंह, ओम प्रकाश द्विवेदी, राहुल शर्मा, जानी, सतीश सिंह आदि मौजुद रहे। कांग्रेस नेता व अधिवक्ता अंकुश दुबे ने कहा कि जिला पंचायत परिवहन शुल्क की वसूली लठैतो के दम पर नही नियमों के तहत ही सम्भव है। इससे पूर्व भी लैंको-एमईआईएल के वारफाल तक अभिवहन करने वाले मालवाहको से परिवहन शुल्क वसूलने पर प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी थी.

प्रश्नोत्तर

अनपरा में कोयले के परिवहन पर विवाद क्यों हुआ?
झारखंड-छत्तीसगढ़ से आ रहे कोयले के परिवहन पर जिला पंचायत की जबरन शुल्क वसूली का विवाद पैदा हुआ।
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