Sonbhadra News: पुल निर्माण से दो राज्यों में आवागमन की मिलेगी सुविधा

Sonbhadra News: डाला, हिन्दुस्तान संवाद। ओबरा विधायक और सूबे के समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड़ ने गुरुवार को ओबरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनहरा में बैरपुर-कनहरा मार्ग पर बिजुल नदी पर पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। इस पुल के निर्माण से दो राज्यों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। राज्यमंत्री संजीव गोंड़ ने विभागीय अधिकारियों को पुल के निर्माण में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुंमुखी विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।