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Sonbhadra News: पुल निर्माण से दो राज्यों में आवागमन की मिलेगी सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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पुल निर्माण से दो राज्यों में आवागमन की मिलेगी सुविधा
पुल निर्माण से दो राज्यों में आवागमन की मिलेगी सुविधा

Sonbhadra News: डाला, हिन्दुस्तान संवाद। ओबरा विधायक और सूबे के समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड़ ने गुरुवार को ओबरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनहरा में बैरपुर-कनहरा मार्ग पर बिजुल नदी पर पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। इस पुल के निर्माण से दो राज्यों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। राज्यमंत्री संजीव गोंड़ ने विभागीय अधिकारियों को पुल के निर्माण में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुंमुखी विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

सड़क, पुल, पुलिया सहित विभिन्न निर्माण कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। जनहित में उक्त नदी पर पुल बनाए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसकी गुरुवार को शुरुआत हो गई है। इस दीर्घ सेतु के निमार्ण हो जाने पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को व्यापार व आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल, म्योरपुर ब्लाक प्रमुख मानसिंह गोंड, भगवान केशरी, निशांत कुशवाहा, उमेश पटेल, ओमप्रकाश शर्मा, कनहरा ग्राम प्रधान धनेश कुमार, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे।

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