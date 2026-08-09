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Sonbhadra News: महिला की पेशाब की थैली काटने के आरोप में अस्पताल सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: महिला की पेशाब की थैली काटने के आरोप में अस्पताल सील न नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब शंकर ने कम्हारी स्थित उपकार हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशियलिटी आयुर्वेदिक पं

Sonbhadra News: महिला की पेशाब की थैली काटने के आरोप में अस्पताल सील

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। ऑपरेशन में लापरवाही के आरोप को लेकर जिलाधिकारी से की गई शिकायत के बाद उनके निर्देश पर नायब तहसीलदार और पंजीयन नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब शंकर ने कम्हारी स्थित उपकार हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशियलिटी आयुर्वेदिक पंचकर्मा एवं न्यूरोथैरेपी सेंटर को शुक्रवार को सील कर दिया। महिला का आरोप था कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की परासी पांडेय गांव निवासी सुनीता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि 25 सितंबर 2025 को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए उसे उपकार हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशियलिटी आयुर्वेदिक पंचकर्मा एवं न्यूरोथैरेपी सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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महिला के मुताबिक डॉक्टर की देखरेख में ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर उसकी पेशाब की थैली कट गई। इसके बाद लगातार पेशाब निकलने की समस्या होने लगी और उसकी परेशानी बढ़ती गई। महिला ने शिकायत में बताया कि हालत बिगड़ने पर उसे आगे का उपचार दूसरे अस्पताल में कराना पड़ा। उपचार के दौरान उसे शारीरिक परेशानी के साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। महिला का आरोप है कि मामले को लेकर उसने राबर्ट्सगंज कोतवाली में भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में नायब तहसीलदार व पंजीयन नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब शंकर ने अस्पताल पहुंचकर उसे सील कर दिया। विभाग की तरफ से इस कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच शुरू होने की उम्मीद है। जांच में ऑपरेशन के दौरान हुई कथित लापरवाही, अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपचार से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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