Sonbhadra News: लोक आयुक्त की जांच समिति ने नपं चोपन में खंगाले रिकॉर्ड

Sonbhadra News: चोपन, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन की शिकायत पर लोक आयुक्त के निर्देश से गठित जांच समिति ने बुधवार को नगर पंचायत चोपन पहुंचकर शिकायत से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच की। समिति ने नगर पंचायत कार्यालय में विकास कार्यों से संबंधित अभिलेखों, वित्तीय दस्तावेज और अन्य रिकार्ड का बिंदुवार परीक्षण किया तथा अधिकारियों से जांच आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जांच समिति ने नगर पंचायत प्रशासन से शिकायत के प्रत्येक बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगा। अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित कर्मचारियों ने समिति के समक्ष क्रमवार अपना पक्ष रखा और समिति द्वारा मांगे गए सभी अभिलेख उपलब्ध कराए। समिति ने विकास कार्यों की स्वीकृति, भुगतान, कार्य प्रगति और अन्य संबंधित अभिलेखों का गहन अवलोकन किया।

कार्यालयी जांच के बाद समिति नगर के काली मंदिर परिसर स्थित सामुदायिक भवन पहुंची, जहां निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया गया। समिति ने भवन की गुणवत्ता, निर्माण की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए मौके पर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान समिति ने शिकायत से जुड़े बिंदुओं का भौतिक सत्यापन भी किया। करीब कई घंटे तक चली जांच के दौरान नगर पंचायत कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी बनी रही। समिति ने उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और निरीक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद टीम वापस लौट गई। अब समिति अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर लोक आयुक्त को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। नगर पंचायत प्रशासन ने दावा किया कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। अधिकारियों का कहना है कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति के अनुरूप समिति को हर प्रकार का सहयोग दिया गया है। उनका कहना है कि प्रस्तुत अभिलेखों और उपलब्ध तथ्यों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी तथा नगर पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पारदर्शिता भी सामने आएगी।