Sonbhadra News: पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान
Sonbhadra News: पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान अवसर पर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ट्रस्ट के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने जनपद में विकास करने को
Sonbhadra News: ओबरा, हिन्दुस्तान संवाद। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ट्रस्ट के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने जनपद में विकास करने को लेकर पांच सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान चोपन रोड से होते हुए आर्य समाज तक आम जन मानस को जनहित के मुद्दों से अवगत कराते हुए चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द पटेल दयालु ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के संघर्षमय जीवन, अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डालकर नौजवानों को प्रेरित करते हुए विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारियों के जीवन, संघर्ष और विचारों को सम्मिलित करने की मांग किया।
उन्होंने मांग किया कि ओबरा तापीय परियोजना अस्पताल में 20 वर्ष पूर्व की भांति सभी स्वास्थ्य सेवाएं पुन: बहाल की जाएं, परियोजना अस्मापताल में माताओं एवं बहनों के लिए प्रसव (डिलीवरी) सुविधा तत्काल प्रारंभ किया जाए,ओबरा इंटर कॉलेज को गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पुन: बहाल किया जाए,जिला अस्पताल सोनभद्र में जिला खनिज निधि से एमआरआई मशीन स्थापित किया जाए एवं सोनभद्र में बीएचयू की तर्ज पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनवाया जाए। इस मौके पर इस मौके पर महताब आलम, झल्लन शर्मा, सत्येंद्र सिंह, संतोष कनौजिया, विकास कुमार गौड़, सोनी खान, अनिल भारती, राजन शर्मा आदि रहे।
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