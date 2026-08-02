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Sonbhadra News: पोखरा में कार की टक्कर से बाइक सवार तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: पोखरा में कार की टक्कर से बाइक सवार तीन घायल ने सभी घायलों को बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों न

Sonbhadra News: पोखरा में कार की टक्कर से बाइक सवार तीन घायल

Sonbhadra News: बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के पोखरा गांव के पास रविवार को एक अनियंत्रित कार ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पुलिस के अनुसार नवाटोला महुआ दोहर निवासी 23 वर्षीय अवधेश पुत्र रमेश चन्द, 45 वर्षीय राजपती पुत्री रमेश और 70 वर्षीय बिगनी देवी पत्नी सियाराम बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान पोखरा गांव के समीप पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक में टक्कर मार दी।

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टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बभनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस से बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उपनिरीक्षक मक्खन लाल ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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