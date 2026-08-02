Sonbhadra News: धोवा पंप कैनाल की नहर टूटी, 100 बीघा खेत जलमग्न

Sonbhadra News: घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। बेलन-बकहर सिंचाई परियोजना के तहत संचालित धोवा पंप कैनाल की नहर रविवार सुबह पूरना गांव के पास टूट जाने से करीब 100 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। वहीं नहर क्षतिग्रस्त होने से लगभग दो दर्जन गांवों की सिंचाई व्यवस्था भी बाधित हो गई है। घटना के बाद किसानों में विभागीय लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है।स्थानीय लोगों के अनुसार घोरावल तहसील के पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बेलन नदी पर बनी बेलन-बकहर परियोजना के अंतर्गत धोवा पंप कैनाल से होती है। पिछले करीब एक माह से नहर में लगातार रिसाव हो रहा था। इसकी सूचना कई बार मिर्जापुर नहर प्रखंड के अधिकारियों को किसानों की तरफ से दी गई, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई।

परिणामस्वरूप रविवार सुबह पूरना गांव के पास नहर का बड़ा हिस्सा टूट गया और तेज बहाव के साथ पानी खेतों में फैल गया। नहर टूटने से पूरना, सिरसाई, मधका, फुलवारी, करसोता, सेमरवार, पथरताल, रेही, महोखर, बरबसपुर, परसौना, बसही, लहास, तेंदुआ, कन्हारी समेत करीब दो दर्जन गांवों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। वहीं सैकड़ों किसानों की फसलें प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि विभाग समय रहते लीकेज की मरम्मत करा देता तो नहर टूटने की नौबत नहीं आती। किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मधका के ग्राम प्रधान गोविंद सिंह, अवध लाल, महेश मिश्रा, ओमप्रकाश सहित अन्य किसानों ने मिर्जापुर नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता एवं जिलाधिकारी से तत्काल नहर की मरम्मत कराने, जलभराव से प्रभावित किसानों का नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।