Sonbhadra News: बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक
Sonbhadra News: बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड
Sonbhadra News: घोरावल। सोनांचल इंटरमीडिएट कॉलेज घोरावल में बच्चों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक किया गया। वर्तमान में चल रहे साइबर फ्रॉड जागरूकता के अंतर्गत लोगों को कॉल कर अधिकारी बनकर उन्हें डरा धमका कर, डिजिटल अरेस्ट कर पैसों की ठगी करने के संबंध में बच्चों को अवगत कराया गया। उपनिरिक्षक राजेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल योगेश मिश्र, कांस्टेबल नितीश राज, महिला कांस्टेबल पूजा ने साइबर फ्रॉड के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस तरह के कल आने पर सतर्क रहने तथा धमकी या धर्म वसूली पर तुरंत पुलिस एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की अपील की। इस मौके पर प्रधानाचार्य केपी मौर्य, इमरान मंसूरी, सहायक अध्यापक दिनेश कुमार पाठक, अरुण कुमार पाल, मुमताज अली, जगदीश प्रसाद मिश्र, अली मुख्तार, सुरजीत मौर्य, पवन पटेल आदि मौजूद रहे।
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