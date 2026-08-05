Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक बच्चों को साइबर फ्राड

Sonbhadra News: बच्चों को साइबर फ्राड के प्रति किया जागरूक

Sonbhadra News: घोरावल। सोनांचल इंटरमीडिएट कॉलेज घोरावल में बच्चों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक किया गया। वर्तमान में चल रहे साइबर फ्रॉड जागरूकता के अंतर्गत लोगों को कॉल कर अधिकारी बनकर उन्हें डरा धमका कर, डिजिटल अरेस्ट कर पैसों की ठगी करने के संबंध में बच्चों को अवगत कराया गया। उपनिरिक्षक राजेन्द्र प्रसाद, कांस्टेबल योगेश मिश्र, कांस्टेबल नितीश राज, महिला कांस्टेबल पूजा ने साइबर फ्रॉड के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस तरह के कल आने पर सतर्क रहने तथा धमकी या धर्म वसूली पर तुरंत पुलिस एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की अपील की। इस मौके पर प्रधानाचार्य केपी मौर्य, इमरान मंसूरी, सहायक अध्यापक दिनेश कुमार पाठक, अरुण कुमार पाल, मुमताज अली, जगदीश प्रसाद मिश्र, अली मुख्तार, सुरजीत मौर्य, पवन पटेल आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।