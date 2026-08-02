Sonbhadra News: अशोक सीएमपीएफ बोर्ड के बने ट्रस्टी
Sonbhadra News: 02एएनपी03 अशो क कुमार पा ण्डेय अनपरा,संवाद दाता। अशोक कुमार पा ण्डेय एचए मएस को नयी जिम्मे दारी मिली है।
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अशोक कुमार पाण्डेय एचएमएस को नयी जिम्मेदारी मिली है। सीएमपीएफ बोर्ड आफ ट्रस्टीज में उन्हे अब हिंद मजदूर सभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। एचएमएस के जनरल सेकेट्ररी हरभजन सिंह सिद्धू ने रीजनल कमीशनर -1 सीएमपीएफ धनबाद को इस आशय का पत्र लिख कोयला श्रमिक सभा एनसीएल के महामंत्री अशोक कुमार पाण्डेय को एचएमएस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किया है। इस मनोनयन का स्थानीय कोयला कर्मियों ने स्वागत करते हुए उन्हे बधाई दी है।
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