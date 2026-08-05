Sonbhadra News: घोरावल में पूर्व सभासद के निधन पर शोक
Sonbhadra News: घोरावल में पूर्व सभासद के निधन पर शोक भाजपा नगर अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रहरी की असामयिक निधन से घोरावल में शोक व्याप्त है। अशोक अग्रहरि घोरावल में उद्
Sonbhadra News: घोरावल।स्थानीय नगर निवासी पूर्व सभासद पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रहरी की असामयिक निधन से घोरावल में शोक व्याप्त है। अशोक अग्रहरि घोरावल में उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष, दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संयोजक, बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में सेवा कार्य में लग रहे। मंगलवार की रात वाराणसी स्थित मेडिकल कॉलेज में हृदय गति रुकने के कारण असामयिक निधन से शोक व्याप्त है। विधायक डॉ.अनिल कुमार मौर्य, नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार,पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख दीपक सिंह पटेल, पूर्व ब्लाक प्रमुख मधुसूदन सिंह, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद पांडेय, उदित लाल अग्रहरि, प्रकाश चंद्र अश्ग्रहरी, विपिन बिहारी सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की।
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