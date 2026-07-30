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Sonbhadra News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार

Sonbhadra News: रेणुकूट। पिपरी पुलिस ने बस स्टैंड स्थित एक गारमेंट्स की दुकान में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अयोध्या प्रसाद निवासी सुपाचुआ, म्योरपुर के पास से चोरी के कपड़े, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।

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