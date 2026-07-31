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Sonbhadra News: जिले के 11 राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले नियमित प्रधानाचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: जिले के 11 राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले नियमित प्रधानाचार्य प्रधानाचार्यों की कमी से जूझ रही माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। शासन ने जिले

Sonbhadra News: जिले के 11 राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले नियमित प्रधानाचार्य

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले के राजकीय इंटर कॉलेजों में लंबे समय से नियमित प्रधानाचार्यों की कमी से जूझ रही माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। शासन ने जिले के 11 राजकीय इंटर कॉलेजों में पीईएस (प्रांतीय शिक्षा सेवा) प्रधानाचार्यों की तैनाती कर दी है। नए प्रधानाचार्यों की तैनाती से विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आने के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई भी अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित होने की उम्मीद है। जनपद में वर्तमान समय में कुल 29 राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हैं। इनमें से 18 विद्यालय पहले से संचालित हो रहे थे, जबकि इस शैक्षणिक सत्र से 11 नए राजकीय इंटर कॉलेजों में भी शिक्षण कार्य शुरू कराया गया है। अब तक अधिकांश विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे थे, जिससे प्रशासनिक निर्णय लेने और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें सामने आती थी। शासन की तरफ से जारी तैनाती आदेश के बाद जिले के 11 विद्यालयों में नियमित पीईएस प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई है। पहले से दो विद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य कार्यरत थे। इस प्रकार अब जिले के 29 में से 13 राजकीय इंटर कॉलेजों में नियमित प्रधानाचार्य उपलब्ध हो गए हैं, जबकि अभी भी 16 विद्यालयों का संचालन प्रभारी प्रधानाचार्यों के माध्यम से किया जा रहा है। नियमित प्रधानाचार्यों की तैनाती से विद्यालयों में अनुशासन, शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां, शिक्षकों के कार्यों का समन्वय तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी। विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होने की उम्मीद है。

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शिक्षा व्यवस्था में सुधार

जिले में शासन से 11 राजकीय इंटर कॉलेजों में पीईएस प्रधानाचार्यों की तैनाती कर दी गई है। इनके तैनात से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल्द ही इस सत्र में भी संचालित होने वाले विद्यालयों में भी प्रधानाचार्यों की तैनाती होने की उम्मीद है।

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प्रशासनिक कार्यों में सुधार

- जयराम सिंह, डीआईओएस।

प्रश्न और उत्तर

सोनभद्र में कितने राजकीय इंटर कॉलेज हैं?
जनपद में वर्तमान समय में कुल 29 राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हैं।
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