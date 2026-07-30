Sonbhadra News: बकाया भुगतान को लेकर पशु मित्रों ने किया प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। मासिक मानदेय न मिलने और बकाया भुगतान न किए जाने को लेकर पशु मित्रों ने गुरुवार को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पशु चिकित्साधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान शीघ्र न किए जाने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस दौरान पशु मित्रों ने कहा कि वे कई वर्षों से विभाग में पूरी निष्ठा ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रदेश के पशुपालकों एवं पशुधन की सेवा कर रहें हैं। कठिन परिस्थितियों भीषण गर्मी, बरसात और कड़ाके की सर्दी में भी हम लोग कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में पशु प्राथमिक उपचार, पशु टीकाकरण, पशु कृत्रिम गर्भाधान व पशु गणना और गौ आश्रय स्थल पर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश वर्षों की सेवा व समर्पण के बाद भी हमें न तो आज तक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त न स्थायी रोजगार न सामाजिक सुरक्षा और न ही कोई भविष्य की गारण्टी है। इतने लम्बे समय से कार्य करने के बावजूद हमारा जीवन असुरक्षा, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिन्ता में बीत रहा है। कई साथी उम्र के अंतिम पड़ाव पहुंच गए हैं फिर भी उनका रोजगार अस्थाई बना हुआ है ये स्थिति अत्यन्त पीड़ादायक है। उन्होंने मांग किया कि सभी पशुमित्रों के मासिक मानदेय के प्रस्ताव को अविलम्ब पारित किया जाय। 21वीं पशु गणना, सातवें राउण्ड एफएमडीसीपी कृत्रिम गर्भाधान की प्रोत्साहन राशि को अविलम्ब दिया जाए। पशुमित्रों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाए। मल्टी टास्किंग वर्कर की भर्ती में केवल पशुमित्रों को ही लिया जाए। इस मौके पर राकेश कुमार, अरुण कुमार, दीपक कुमार, मंजीत, राजेश प्रताप सिंह, अमर प्रताप सिंह, राजू कुमार, अमित कुमार, रमा कुमार, विजय बहादुर, समर बहादुर, लवकुश कुमार, रमेश, ओम प्रकाश, बाली प्रसाद माझी, रामाशंकर माझी, संतोष कुमार, नंदन कुमार आदि मौजूद रहे।