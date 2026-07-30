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Sonbhadra News: संविदा कर्मियों की तुरंत हो पुनर्बहाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: वापस ली जायें तमाम उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां नात्मक कार्रवाइयां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांग अनपरा,संवाददाता। विद्युत

Sonbhadra News: संविदा कर्मियों की तुरंत हो पुनर्बहाली

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आगाह किया है कि ऊर्जा निगमों में कार्यरत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। इस खत्म करने के लिए ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते तथा शासन/प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरूप हटाए गए सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल सेवा में बहाल करने व निजीकरण हेतु कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही समस्त दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस लेने की मांग की है।संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के लिए पिछले दो वर्षों में लगभग 25,000 संविदा कर्मचारियों की छंटनी से ऊर्जा निगमों में मानव संसाधन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली व्यवस्था चौबीसों घंटे चलने वाली आवश्यक सेवा है। लाइन ब्रेकडाउन, फॉल्ट, आपातकालीन आपूर्ति बहाली तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लगातार बढ़ता कार्यभार और असुरक्षा की स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। कर्मचारियों में बढ़ रहा असंतोष अब ऊर्जा निगमों के कार्य वातावरण को प्रभावित कर रहा है और इसे तत्काल ठीक किया जाना आवश्यक है।

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