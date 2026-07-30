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Sonbhadra News: घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा ने गुरुवार को घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को 10 वर्ष

Sonbhadra News: घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में फरवरी 2017 में एक पीड़िता के घर में घुसकर आरोपी संतोष पासवान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसके पिता, बहन, चिकित्सक, महिला कांस्टेबल तथा विवेचक सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वहीं आरोपी ने न्यायालय में धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे को आपसी रंजिश का परिणाम बताया। दोनों पक्षों की दलीलों, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने संतोष पासवान निवासी बगथरी कला, थाना रॉबर्ट्सगंज को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान जेल में बिताई गई निरुद्धता की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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