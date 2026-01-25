Hindustan Hindi News
sonbhadra up three people including two girls died tragically when a mound collapsed while digging out chhui mitti
यूपी: छुई मिट्टी निकालने के दौरान टीला धंसा, दो बच्चियों समेत तीन की दर्दनाक मौत

यूपी: छुई मिट्टी निकालने के दौरान टीला धंसा, दो बच्चियों समेत तीन की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

छुई मिट्टी निकालने वाले स्थान पर महिलाएं और बालिकाएं खुरपी लेकर मिट्टी निकाल रही थी। तभी अचानक मिट्टी धंस गई और सभी उसके नीचे दब गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों, सरपंच परसोहर और पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

Jan 25, 2026 05:41 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सोनभद्र/ सिंगरौली
यूपी के सोनभद्र जिले में जियावन थाना क्षेत्र के तहत चौकी कुंदवार के ग्राम परसोहर में रविवार को छुई मिट्टी निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से पांच लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें दो बालिकाओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

रविवार को लगभग 11:21 बजे गांव के पास स्थित छुई मिट्टी निकालने वाले स्थान पर महिलाएं और बालिकाएं खुरपी लेकर मिट्टी निकाल रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और सभी उसके नीचे दब गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों, सरपंच परसोहर और पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से मिट्टी हटाकर दो महिलाओं को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, जबकि दो बालिकाओं और एक महिला को मृत अवस्था में निकाला गया। सूचना पर चौकी कुंदवार और थाना जियावन की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।

वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए जेसीबी मशीन मंगाई गई। थाना जियावन, थाना बरगवां एवं चौकी कुंदवार के पुलिस बल की मौजूदगी में संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया और मौके पर कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मृतकों में 10 वर्षीय प्रीति सिंह पुत्री मान सिंह, 16 वर्षीय बसंती पुत्री तिलकधारी, निवासी ग्राम हरहवा तथा 50 वर्षीय फूलमती यादव पुत्री राममिलन यादव निवासी बंधा शामिल हैं। वहीं 50 वर्षीय कौशल्या सिंह पत्नी ज्ञान सिंह गोंड़ निवासी ग्राम परसोहर तथा 45 वर्षीय सकमुनी सिंह पुत्री जगभवन सिंह निवासी चंद्रेह घायल हो गए। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

क्या होती है छुई मिट्टी

सोनभद्र में पाई जाने वाली सफेद रंग की 'छुई मिट्टी' प्राकृतिक रूप से सफेद, महीन और नरम मिट्टी होती है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर चूने के स्थान पर घरों की पुताई, दिवाली के समय दीवारों को सजाने और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। इस मिट्टी की मांग सोनभद्र सहित पड़ोसी प्रदेशों में भी है।

