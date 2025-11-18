Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSonbhadra mining accident Bodies of all 7 workers buried under debris recovered rescue operation over
सोनभद्र खनन हादसा: मलबे में दबे सभी 7 मजदूरों के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद

सोनभद्र खनन हादसा: मलबे में दबे सभी 7 मजदूरों के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद

संक्षेप: सोनभद्र जिले में शनिवार को पहाड़ी धंसने से मलबे में दबे सभी मजदूरों के शव बरामद करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। डीएम ने बताया की खनन हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल सात मजदूरों के शव बरामद किए गए है।

Tue, 18 Nov 2025 05:29 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, सोनभद्र
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बील्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार को पहाड़ी धंसने से मलबे में दबे सभी मजदूरों के शव बरामद करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी बी एन सिंह ने मंगलवार को बताया की खनन हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल सात मजदूरों के शव बरामद किए गए है। सभी शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिलाधिकारी ने बताया की खनन हादसे की सूचना मिलते ही आसपास की कंपनियों व एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शनिवार की रात से मंगलवार के दोपहर तक शवों को खोजने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया था। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ व एसडीआरएफ व खान सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों की टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर बताया की अब वहां किसी के भी दबे होने की कोई आशंका नहीं है। एनडीआरएफ की टीम ने पूरे मलबे को दो बार पूरी तरह से हटा कर देख लिया है। अब वहां किसी के नहीं होने की संभावना के कारण राहत बचाव कार्य बंद किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:सोनभद्र हादसा: 30 की जगह 150 फीट पर हो रहा था खनन, प्रशासन की नाकामी उजागर

मृतकों के परिजनों को मिलेगी 20 लाख की आर्थिक सहायता

स्टांप और शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल ने इस हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को 20 लाख 55 हजार की आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही है। साथ ही हादसे की त्रिस्तरीय जांच का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि खनन हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो।

इन मजदूरों की गई जान

खनन हादसे में मारे गए मजदूरों की पहचान 40 वर्षीय राजू सिंह गोंड, 30 वर्षीय संतोष यादव, 32 वर्षीय इंद्रजीत यादव, 18 वर्षीय रविंद्र, 40 वर्षीय रामखेलावन, 35 वर्षीय गुलाब खरवार और 30 वर्षीय कृपा शंकर के तौर पर हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Sonbhadra News Sonbhadra Latest News accident in sonbhadra अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |