सोनभद्र खदान हादसा: 40 घंटे बाद सबसे हैवी चट्टान तोड़ने में मिली सफलता, अब तक सात शव बरामद

सोनभद्र में शनिवार की शाम खदान धंसने के बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। हादसे के दौरान गिरी सबसे हैवी चट्टान को भी अब तोड़ दिया गया। 40 घंटे का के बाद इसे तोड़ने में सफलता मिली है। अब तक यहां से सात लोगों को शवों को बरामद किया जा चुका है। इनमें दो शव रविवार को निकाले गए थे जबकि सोमवार को पांच शवों को बरामद किया गया है। इनमें से छह लोगों की पहचान कर ली गई है। मृतकों में दो सगे भाई और जीजा-साले भी शामिल हैं। अभी भी आठ मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने का क्रम चालू है।

शनिवार रात आठ बजे से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी हैवी चट्टान को हटाने में सफलता नहीं मिल पाई। बिल्ली मारकुंडी में खदान धंसने से गिरी सबसे हैवी चट्टान के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही थी। इसके कारण रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रविवार देर शाम अल्ट्राटेक और दुसान कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया। एनसीएल की ओबी बर्डन हटाने वाली कंपनी के पांच एक्सपर्ट ऑपरेटर भी बुलाए गए। इसके साथ ही एनसीएल से बड़ी सावेल टेलर मशीन भी मंगाई गई। मौके पर पहुंचे टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम ने खदान में गिरी सबसे हैवी चट्टान को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। लगभग 40 घंटे के बाद सोमवार की सुबह नौ बजे खदान में गिरी चट्टान को तोड़ने में सफलता मिल गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। चट्टान के टूट जाने पर एनसीएल से मंगाई गई सबसे बड़ी सावेल टेलन मशीन को रास्ते से ही वापस कर दिया गया। सोमवार की देर शाम तक हादसास्थल पर गिरे मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी था।

खनन क्षेत्र में जाने वाले सभी रास्ते बंद हादसे के बाद से ओबरा खनन क्षेत्र में जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। खनन क्षेत्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी को भी खनन क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सभी मार्गो पर पुलिस और पीएसी के जवान बैरिकेडिंग कर तैनात रहे। घटनास्थल पर भीड़ को रोकने के लिए जिले के कई थानों के साथ ही मिर्जापुर जिले की भी फोर्स लगाई गई है। किसी को भी हादसा स्थल की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। पूरा खनन क्षेत्र पुलिस छावनी के रूप में तब्दील है।

मृतकों के आश्रितों को 20 लाख की आर्थिक सहायता स्टांप और शुल्क पंजीयन मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि खनन हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 20 लाख 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिलाए जाने की बात कही। कहा कि हादसे की त्रिस्तरीय जांच कराई जाएगी।