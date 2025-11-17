सोनभद्र खदान हादसा; 4 और शव मिले, अब भी 11 मजदूर अंदर फंसे, रेस्क्यू अभियान जारी

संक्षेप: सोनभद्र खदान हादसे में मरने वालों की सख्या पांच हो गई है। खदान के अंदर फंसे 15 में से चार मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। अभी 11 मजदूर अंंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।

यूपी के सोनभद्र में हुए खदान हादसे में चार और शव बरामद हो गए हैं। इससे मरने वाालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। अब भी 11 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार की शाम हुए हादसे के बाद से पुलिस, प्रशासन के साथ ही निजी कंपनियों के विशेषज्ञ और एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। इस बीच जिले के प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल भी सोमवार को यहां पहुंचे और अधिकारियों से राहत कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों की हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है।

ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में शनिवार को दोपहर बाद ड्रिलिंग के दौरान लगभग 150 फीट अधिक ऊंचाई से पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे आ गिरा था। इससे कई मजदूर दब गए। आठ घंटे बाद रात 12 बजे एक मजदूर का शव मिला। इसके बाद रविवार की देर रात एक शव और सोमवार की भोर में दो शव बरामद हुए।

पांच परिवारों ने की अपनों के लापता होने की शिकायत इस बीच, खदान हादसे में पांच परिवारों ने अपनों के लापता होने की शिकायत मौके पर दर्ज कराई है। श्रम विभाग के अधिकारी विवरण एकत्रित कर रहे थे। ओबरा के पनारी निवासी सुनीता ने 30 वर्षीय भाई संतोष, पार्वती ने अपने पति 32 वर्षीय इंद्रजीत, पनारी के टोला खड़री निवासी बचिया देवी ने पति 40 वर्षीय रामखेलावन, पनारी के कर्मसार टोला निवासी सुरसतिया देवी ने पति 32 वर्षीय कृपाशंकर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कोन के कचनरवा गांव निवासी रविंद्र उर्फ राजकुमार भी काम करने के लिए खदान में गया था। उसके परिजनों ने भी शिकायत की है।

शासन ने शुरू कराई जांच, संयुक्त निदेशक पहुंचे सोनभद्र वाराणसी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक माला श्रीवास्तव ने प्रकरण की शासन स्तर से जांच शुरू करा दी है। संयुक्त निदेशक डॉ. राजेश कुमार सिंह को सोनभद्र भेजा गया है। हालांकि मानवीय दृष्टिकोण से सभी को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव और राहत कार्य कराया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन औऱ विशेषज्ञों से मदद ली जा रही है। हादसे में फंसे होने की वास्तविक जानकारी ली जा रही है। सोमवार तक हादसे सम्बंधित जांच की प्राथमिक रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद हादसे के कारणों के बारे में कहना कुछ संभव हो पाएगा।