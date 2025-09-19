son was troubled by the taunts of his ghar jamai Murdered his father over script Drishyam how he got arrested घर जमाई के तानों से परेशान था बेटा, दृश्यम की स्क्रिप्ट पर कर डाली पिता की हत्या, ऐसे दबोचा गया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsson was troubled by the taunts of his ghar jamai Murdered his father over script Drishyam how he got arrested

घर जमाई के तानों से परेशान था बेटा, दृश्यम की स्क्रिप्ट पर कर डाली पिता की हत्या, ऐसे दबोचा गया

कानपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पैसे के लिए बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके लिए दृश्यम फिल्म की तरह कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार की। कानपुर में हत्या की, शव को 92 किमी दूर औरैया के बेला इलाके में फेंका।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, कानपुर, प्रमुख संवाददाताFri, 19 Sep 2025 09:36 PM
share Share
Follow Us on
घर जमाई के तानों से परेशान था बेटा, दृश्यम की स्क्रिप्ट पर कर डाली पिता की हत्या, ऐसे दबोचा गया

यूपी के कानपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पैसे के लिए बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके लिए दृश्यम फिल्म की तरह कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार की। कानपुर में हत्या की, शव को 92 किमी दूर औरैया के बेला इलाके में फेंका। पेट्रोल डाल कर चेहरा जला दिया। पुलिस छह महीने तक जांच करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पिता के मोबाइल का लालच बेटे तक पहुंचने का सुराग बन गया। दरअसल पित के कत्ल के बाद बेटे ने उनका फोन उनके तैनाती स्थल मधुबनी भेज दिया था। इससे अंितम लोकेशन मधुबनी की मिल रही थी। महीनों बाद उसी फोन का सुराग मिला तो बेटे के पास बरामद हो गया। दोनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

कल्याणपुर-पुराना शिवली रोड के चंदेल नगर में रहने वाले 62 वर्षीय कमलापति तिवारी रेलवे में गार्ड थे। दो साल पहले बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से रिटायर हुए थे। परिवार में पत्नी मधु तिवारी, दो बेटे रामजी, श्यामजी व एक बेटी है। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक रामजी शराब का लती है और अपने परिवार के साथ नारामऊ स्थित ससुराल में रहता है। वह बेरोजगार था, इसलिए रुपयों को लेकर उसका अक्सर पिता से विवाद होता रहता था। कमलापति उसे घर आने नहीं देते थे। एक-एक पैसे को मोहताज रामजी ससुराल में घर जमाई होने के तानों से परेशान हो चुका था। इसी के चलते उसने पिता की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए दोस्त ऋषभ शुक्ला को साथ मिलाया।

17 मार्च की शाम दोनों घर आए और मौका पाकर कमलापति को गला दबा कर मौत के घाट उतार दिया। पहचान न हो, इसलिए उनके कपड़े उतारे और अर्धनग्न शव कार में रख कर बेला स्थित पटना नहर ले गए। वहां पेट्रोल डालकर पिता का चेहरा जला दिया, हालांकि पूरा चेहरा नहीं जल पाया। बेला पुलिस ने डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर अज्ञात में शव का दाह संस्कार कर दिया। इधर, डेढ़ महीने बाद 29 मई को कमलापति की पत्नी मधु वृंदावन से लौट कर घर आईं तो पति नहीं मिले। 12 जून को उन्होंने कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि 18 मार्च को हत्या हुई और अप्रैल में मृतक के मोबाइल की लोकेशन बिहार के जयनगर में मिली।

पिता के गायब होने की सूचना बेटे ने उनको नहीं दी। इन्हीं बातों को लेकर शक गहराया तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसमें मोबाइल का सुराग मिला। कल्याणपुर के गंगा एनक्लेव से रामजी और ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया। रामजी के पास से पिता का मोबाइल भी बरामद हो गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्याकांड का खुलासा हो गया। रामजी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 'दृष्यम' फिल्म व क्राइम पेट्रोल देखकर पिता की हत्या की योजना बनाई थी।

Kanpur News Up Murder UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |