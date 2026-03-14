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मंडप के नीचे दुल्हन संग फेरा ले रहा था बेटा, उसी समय पिता को पड़ा हार्ट अटैक और छोड़ दी दुनिया

Mar 14, 2026 08:55 pm ISTDinesh Rathour कानपुर देहात
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कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। दूर रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, उसी दौरान दूल्हे के पिता को हार्ट अटैक हा गया। परिजन उनको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए।

मंडप के नीचे दुल्हन संग फेरा ले रहा था बेटा, उसी समय पिता को पड़ा हार्ट अटैक और छोड़ दी दुनिया

UP News: कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। दूर रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, उसी दौरान दूल्हे के पिता को हार्ट अटैक हा गया। परिजन उनको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया।

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गजनेर थाना क्षेत्र के गोधेपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय वीरेंद्र सिंह के पुत्र रिशु सिंह की शादी अमराहट डेरा गांव के मजरा ढिंगरे के रहने वाले राम औतार सिंह नायक की पुत्री सोनी के साथ तय हुई थी। शुक्रवार शाम को गोधेपुर से बारात सिकंदरा कस्बे के बिरहाना चौराहे के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में गई थी। जिस समय मंडप के नीचे बेटे के फेरे पड़ रहे थे, उसी दौरान पिता वीरेंद्र सिंह के सीने में तेज दर्द हुआ और वह गश खाकर जमीन पर गिर गए। इससे वहां अफरा तफरी मच गई।

आनन-फानन में उनको पुत्र सतीश सिंह व परिजन रात सवा दो बजे मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज से भेजी गई सूचना पर सिकंदरा थाने से पहुंचे एसआई तवारक अली ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर सिकंदरा जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में सीने में दर्द से गश खाकर गिरने से अधेड़ की मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।

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शादी की खुाशियां मातम में बदलीं, मचा कोहराम

गोधेपुर गांव में दूल्हन के आने की तैयारी हंसी खुशी के साथ चल रही थी। मध्यरात्रि में दूल्हे के पिता की मौत की खबर गांव पहुंचते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पति वीरेंद्र की मौत की जानकारी होते ही उनकी पत्नी सुनीता देवी बदहवास हो गईं, जबकि परिजन बिलख उठे। इधर दूल्हे के पिता की मौत की खबर गेस्ट हाउस पहुंचते ही वहां भी मातम पसर गया। इसके बाद रात में ही सादगी के साथ फेरों की रस्म पूरी कराने के बाद दुल्हन को विदा कर दिया गया।

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चलती ट्रेन में हार्ट अटैक से यात्री की मौत

वहीं दूसरी ओर ललितपुर में चलती ट्रेन में एक यात्री की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने ललितपुर रेलवे स्टेशन पर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र स्थित पूना के थाना नारायण क्षेत्र निवासी 73 वर्षीय राम भाऊ नाना सातपुते पुत्र नाना सातपुते गुरुवार को करीब 12 बजे पूना रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 00143 से अपनी पत्नी बायजा बाई सातपुते, पड़ोसी सुवर्णा काशिद, भतीजी मंगल कासार, साथी अक्षय घनबट तथा मनीष ढेरनगे के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। सभी लोग ट्रेन की बोगी संख्या 13 में यात्रा कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद राम भाऊ अपनी सीट पर सो गए। दोपहर में जब उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए जगाने का प्रयास किया तो वह नहीं उठे। उनकी हालत संदिग्ध लगने पर परिजनों ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को ललितपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया। ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रेलवे अस्पताल से चिकित्सकों को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद यात्री को मृत घोषित कर दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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