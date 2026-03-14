मंडप के नीचे दुल्हन संग फेरा ले रहा था बेटा, उसी समय पिता को पड़ा हार्ट अटैक और छोड़ दी दुनिया

कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। दूर रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, उसी दौरान दूल्हे के पिता को हार्ट अटैक हा गया। परिजन उनको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए।

UP News: कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। दूर रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, उसी दौरान दूल्हे के पिता को हार्ट अटैक हा गया। परिजन उनको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया।

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गजनेर थाना क्षेत्र के गोधेपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय वीरेंद्र सिंह के पुत्र रिशु सिंह की शादी अमराहट डेरा गांव के मजरा ढिंगरे के रहने वाले राम औतार सिंह नायक की पुत्री सोनी के साथ तय हुई थी। शुक्रवार शाम को गोधेपुर से बारात सिकंदरा कस्बे के बिरहाना चौराहे के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में गई थी। जिस समय मंडप के नीचे बेटे के फेरे पड़ रहे थे, उसी दौरान पिता वीरेंद्र सिंह के सीने में तेज दर्द हुआ और वह गश खाकर जमीन पर गिर गए। इससे वहां अफरा तफरी मच गई।

आनन-फानन में उनको पुत्र सतीश सिंह व परिजन रात सवा दो बजे मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाए। यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज से भेजी गई सूचना पर सिकंदरा थाने से पहुंचे एसआई तवारक अली ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर सिकंदरा जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में सीने में दर्द से गश खाकर गिरने से अधेड़ की मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।

शादी की खुाशियां मातम में बदलीं, मचा कोहराम गोधेपुर गांव में दूल्हन के आने की तैयारी हंसी खुशी के साथ चल रही थी। मध्यरात्रि में दूल्हे के पिता की मौत की खबर गांव पहुंचते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पति वीरेंद्र की मौत की जानकारी होते ही उनकी पत्नी सुनीता देवी बदहवास हो गईं, जबकि परिजन बिलख उठे। इधर दूल्हे के पिता की मौत की खबर गेस्ट हाउस पहुंचते ही वहां भी मातम पसर गया। इसके बाद रात में ही सादगी के साथ फेरों की रस्म पूरी कराने के बाद दुल्हन को विदा कर दिया गया।