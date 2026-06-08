संपत्ति के लिए पिता की जान का दुश्मन बना बेटा, घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर कर दी थप्पड़ों की बारिश
सहारनपुर में संपत्ति के विवाद के चलते एक बेटा पिता की जान का दुश्मन बन गय। घर के बाहर बैठे पिता पर बेटे ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पिता की पिटाई का वीडियो कैद हो गया।
Saharanpur News: सोशल मीडिया पर वायरल हुए सहारनपुर जिले के एक वीडियो ने पिता-पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। बचपन में जिसकी उंगली पकड़कर बेटे ने चलना सीखा आज वही अपने पिता की जान का दुश्मन बन गया। घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पिता पर बेटे ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। बुजुर्ग की पिटाई के मंजर ने हर किसी को झकझोर दिया। बुजुर्ग की बेबसी और बेटे की बेरहमी का यह दृश्य पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बेटे को तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए तो पुलिस ऐक्शन में आई और बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि मामला घरेलू संपत्ति विवाद से जुड़ा है। वायरल वीडियो में बुजुर्ग पिता गली में कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान उनका बेटा वहां पहुंचता है और उनके साथ मारपीट शुरू कर देता है। बुजुर्ग की उम्र और लाचारी को नजरअंदाज करते हुए बेटे द्वारा की गई इस हरकत ने लोगों को भावुक कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। यूजर्स ने घटना पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए बुजुर्ग की सुरक्षा करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। कई लोगों ने इसे सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों पर सवाल खड़ा करने वाली घटना बताया। मामला सुर्खियों में आने के बाद थाना कुतुबशेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलनाज पुत्र तहसीन निवासी मानकमऊ को गिरफ्तार कर लिया।
शराब के लिए रुपये न देने पर बेटे ने मां को मार डाला
वहीं बांदा से भी इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह गांव में रविवार देर शाम शराब के नशे में रुपए न देने पर बेटे ने मां को पीट-पीट कर मार डाला घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस वह फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल की है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।रविवार देर शाम को ग्राम गुरेह निवासी 37 वर्षीय पप्पू पुत्र मुनुआ शराब के नशे में घर पहुंचा। इस दौरान उसकी75 वर्षीय मां रामरती कुर्सी पर बैठी हुई थी। उससे शराब पीने के रुपए मांगने लगा। मां ने नोंकझोंक के बाद रुपए देने से इंकार कर दिया। इसके बाद बेटे ने मां को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद फरार हो गया। आरोपी कुंवारा है। शराब पीने का आदी है। पिता ने बताया कि गांव के कुछ लोग रोजाना शराब पिला देते है जिससे उनके घर पर कलह होती थी। अब तो उसने अपनी मां को ही मार डाला।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।