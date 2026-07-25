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दीवार से सिर मारा, फिर गला दबाया; बेटे की गवाही से मां के कातिल पिता को उम्रकैद

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, औरेया
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औरैया में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति सरमन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। 2023 में हुए इस हत्याकांड में दंपति के 10 वर्षीय बेटे आयुष की प्रत्यक्षदर्शी गवाही अहम सबूत बनी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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औरेया में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को उसके पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि कखावतू स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी संतोष बाबू ने 10 मार्च 2023 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री सरिता का विवाह 20 अप्रैल 2012 को आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के टिरावली गांव निवासी सरमन सिंह से हुआ था। नौ मार्च की रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि सरमन ने पहले सरिता के साथ मारपीट की, फिर उसका सिर कई बार दीवार से पटकने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी।

बेटे की गवाही से पिता को उम्रकैद

अदालत ने सरिता के 10 वर्षीय बेटे आयुष को प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति दी। आयुष ने अदालत को बताया कि पिता ने मां का सिर कई बार दीवार से पटका, जिससे उनकी मौत हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने सरमन सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सरिता देवी हत्याकांड में सुनाया गया फैसला केवल सजा का आदेश नहीं, बल्कि तीन साल तक चली न्यायिक पड़ताल का नतीजा है। मासूम बेटे ने पुलिस को पिता की हैवानियत की बात बताई थी। 43 पन्नों के फैसले में अदालत ने एक-एक साक्ष्य, गवाह और मेडिकल रिपोर्ट का विस्तार से विश्लेषण किया।

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3 साल बाद आया फैसला

अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने का दावा किया। लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला को मजबूत मानते हुए आरोपी सरमन सिंह को दोषी ठहराया। मुकदमे की शुरुआत 10 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज होने से हुई। विवेचना पूरी होने के बाद 3 मई 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और 14 अगस्त 2023 को अदालत ने हत्या का आरोप तय कर सुनवाई शुरू की। इसके बाद तीन वर्षों तक लगातार गवाहों की गवाही, जिरह और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच होती रही। जुलाई 2026 में अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया।

मृतका के माता-पिता की अहम रही गवाही

मुकदमे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मृतका के पिता संतोष बाबू और मां उषा देवी की गवाही रही। दोनों ने अदालत को बताया कि घटना के बाद कमरे का सामान बिखरा मिला और शौचालय में सरिता का शव पड़ा था। दोनों ने यह भी कहा कि आरोपी ने फोन पर हत्या करने की बात कही थी। पड़ोसी रूबी की गवाही ने भी घटनाक्रम की पुष्टि की, जिसने सबसे पहले कमरे में असामान्य स्थिति देखी और परिवार को सूचना दी।

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सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई थीं

फैसले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अहम आधार बनाया गया। डॉक्टर ने अदालत को बताया कि मृतका के सिर और गर्दन पर कई गंभीर चोटें थीं। सिर की हड्डी में फ्रैक्चर मिला और मृत्यु का कारण सिर की गंभीर चोट से उत्पन्न कोमा बताया गया। जांच के दौरान मृतका के गर्भ में 16 से 18 सप्ताह का भ्रूण भी मिला, जिसका डीएनए नमूना संरक्षित कराया गया। विवेचक ने अदालत को बताया कि घटनास्थल का नक्शा, पंचनामा, पोस्टमार्टम, डीएनए नमूने और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया गया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला आरोपी की ओर ही इशारा करती है और बचाव पक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न हो। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पूरे मामले की सुनवाई की है।

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