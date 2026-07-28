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नौवीं में पढ़ रहा बेटा फांसी पर झूला, मां ने देखा तो तीसरी मंजिल से कूदकर दे दी जान

By Ajay Singh
संवाददाता, हरदोई
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हरदोई में एक प्रॉपर्टी डीलर के कक्षा नौ में पढ़ने वाले बेटे ने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसने फांसी क्यों लगाई यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उधर, मां ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते देखा तो अवाक रह गई। बेटे के गम में उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी।

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नौवीं में पढ़ रहा बेटा फांसी पर झूला, मां ने देखा तो तीसरी मंजिल से कूदकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नौवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसकी मां ने बेटे को फंदे पर झूलते देखा तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। मां ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ले जाया गया लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। जिसने भी इसके बारे में सुना वो अवाक रह गया।

घटना, मंगलवार की शाम की है। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में पिहानी चुंगी मोहल्ला है। इस मोहल्ले के पास रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के कक्षा नौ में पढ़ने वाले बेटे ने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसने फांसी क्यों लगाई यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उधर, मां ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते देखा तो अवाक रह गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा कि अब क्या करें। बेटे को यूं अपनी जान देते देख मां बर्दाश्त नहीं कर सकीं। इस गम में उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

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उधर, दोनों के इस आत्मघाती प्रयास के बारे में घरवालों को जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। परिवार के लोग दोनों को लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिवारवालों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर बच्चे ने खुद की जान देने का फैसला क्यों किया? उसके गम में मां ने भी आत्महत्या कर ली। इस दोहरे गम में परिवार डूब गया है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि मां और बेटे ने किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद ये आत्मघाती कदम उठाया।

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क्या बोली पुलिस

पुलिस ने बताया कि कोतवाली शहर क्षेत्र के तत्योरा गांव के रहने वाले रामप्रकाश गुप्ता 26 वर्षों से पिहानी चुंगी के पास मकान बनाकर रह रहे हैं। परिवार में पत्नी, एक बेटा व दो बेटियां हैं। रामप्रकाश गुप्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे उनके 16 वर्षीय बेटे हिमांशु गुप्ता ने दूसरी मंजिल स्थित कमरे में फांसी लगा ली। घर में मौजूद 47 वर्षीय मां गीता ने बेटे को फंदे पर लटका देखा तो शोर मचाया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हिमांशु को फंदे से नीचे उतारने लगे। इसी बीच गीता ने घर की तीसरी मंजिल से नीचे गली में छलांग लगा दी। इससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गईं। उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में कई चोटें आईं। आनन-फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने मां और बेटे को मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हिमांशु ने आत्महत्या क्यों की इसका पता लगाया जा रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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