नौवीं में पढ़ रहा बेटा फांसी पर झूला, मां ने देखा तो तीसरी मंजिल से कूदकर दे दी जान

हरदोई में एक प्रॉपर्टी डीलर के कक्षा नौ में पढ़ने वाले बेटे ने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसने फांसी क्यों लगाई यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उधर, मां ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते देखा तो अवाक रह गई। बेटे के गम में उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नौवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसकी मां ने बेटे को फंदे पर झूलते देखा तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। मां ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। गंभीर हालत में दोनों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ले जाया गया लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। जिसने भी इसके बारे में सुना वो अवाक रह गया।

घटना, मंगलवार की शाम की है। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में पिहानी चुंगी मोहल्ला है। इस मोहल्ले के पास रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के कक्षा नौ में पढ़ने वाले बेटे ने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसने फांसी क्यों लगाई यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उधर, मां ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते देखा तो अवाक रह गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा कि अब क्या करें। बेटे को यूं अपनी जान देते देख मां बर्दाश्त नहीं कर सकीं। इस गम में उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

उधर, दोनों के इस आत्मघाती प्रयास के बारे में घरवालों को जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। परिवार के लोग दोनों को लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिवारवालों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर बच्चे ने खुद की जान देने का फैसला क्यों किया? उसके गम में मां ने भी आत्महत्या कर ली। इस दोहरे गम में परिवार डूब गया है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि मां और बेटे ने किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद ये आत्मघाती कदम उठाया।