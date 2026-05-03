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बेटे ने रोका बाप का जनाजा; कब्र खोद रहे लोगों को भगाया, 4 घंटे चली पंचायत, जानें वजह

May 03, 2026 11:12 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, जोया (अमरोहा)
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अमरोहा में जमीन के विवाद में बड़े बेटे ने अपने ही पिता के जनाजे को रोक दिया और कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे लोगों को भगा दिया। इस घटना से गांव में तनाव फैल गया। पुलिस की मौजूदगी में चार घंटे चली पंचायत और जमीन के बंटवारे पर हुए समझौते के बाद ही शव को सुपुर्दे-खाक किया जा सका।

बेटे ने रोका बाप का जनाजा; कब्र खोद रहे लोगों को भगाया, 4 घंटे चली पंचायत, जानें वजह

अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सलारपुर माफी में शनिवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां जमीन के विवाद में बड़े बेटे ने अपने ही पिता के जनाजे को रोक दिया और कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे लोगों को भगा दिया। इस घटना से गांव में तनाव फैल गया और भारी भीड़ जमा हो गई। अंत में, पुलिस की मौजूदगी में चार घंटे चली पंचायत और जमीन के बंटवारे पर हुए समझौते के बाद ही शव को सुपुर्दे-खाक किया जा सका। गांव में शफीक अहमद का परिवार रहता है।

भाईयों के बीच में चल रहा था जमीन विवाद

परिवार में पत्नी जाफरी, बड़ा बेटा आसिफ, छोटा बेटा राशिद और दो बेटियां हैं। शफीक अहमद पिछले कई सालों से बीमार थे। उनकी देखभाल छोटा बेटा राशिद कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने अपनी कुल साढ़े छह बीघा कृषि भूमि में से चार बीघा जमीन दो महीना पहले अपने छोटे बेटे राशिद के नाम वसीयत कर दी थी। इस बात को लेकर दोनों भाईयों में विवाद चल रहा था। बीमारी बढ़ने पर 22 अप्रैल को राशिद ने अपने पिता को ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल में भर्ती कराया था।

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बड़े बेटे ने रोका बाप का जनाजा

जहां शनिवार सुबह सवेरे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुबह करीब आठ बजे राशिद पिता का शव लेकर गांव पहुंचा और गांव के कब्रिस्तान में दफन की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग कब्रिस्तान में कब्र की खोदाई कर रहे थे। इसी बीच बड़ा बेटा आसिफ वहां पहुंच गया और उसने जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा करते हुए कब्र खोदने का काम रुकवा दिया। उसके इस कदम से गांव से लेकर रिश्तेदारों तक हड़कंप मच गया।

चार घंटे चली पंचायत के बाद अंतिम संस्कार

मृतक के घर से लेकर कब्रिस्तान तक लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा बेटा आसिफ पिता के नाम की जमीन से बराबर का हिस्सा देने की जिद पर अड़ गया। इस पर छोटे बेटे राशिद ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधान हरि सिंह, ग्रामीणों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को समझाया। लगभग चार घंटा चली पंचायत में तय हुआ कि कुल जमीन में से मां समेत दोनों बेटे के बीच तिहाई बंटवारा किया जाएगा।

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पुलिस ने दोनों पक्ष में कराया समझौता

प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने बताया कि जमीन को लेकर भाईयों के बीच आपसी विवाद था। बड़े बेटे ने पिता का दफीना रोक दिया था। गांव में जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को सुपुर्देखाक करा दिया गया था।

sandeep

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