मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया बेटा, दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

संक्षेप: आगरा में पिता को मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींचकर लाने वाले बेटे अजयराज की आज हर जगह चर्चा हो रही है। पिता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले बेटे को अब खुद राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया है।

यूपी में पिता को मगरमच्छ के मुंह से खींचकर लाने वाले बेटे के साहस की हर जगह चर्चा हो रही है। उसकी बहादुरी के किस्से प्रदेश ही नहीं देशभर में फैले तो उसे सम्मानित करने का फैसला किया गया। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे सम्मानित किया। बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हम बात कर रहे हैं आगरा जिले के झरनापुरा हरलालपुर गांव निवासी किसान वीरभान चाहर के बेटे अजयराय की। बात जुलाई 2025 की है। अजयराज के पिता वीरभान आगरा-धौलपुर सीमा क्षेत्र के चंबल नदी के किनारे पानी लेने गए थे। उनके साथ उनका बेटा अजयराज भी था। इसी दौरान नदी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक वीरभान के पैर को जबड़े में दबोच लिया और उन्हें गहरे पानी की ओर खींचने लगा। कुछ पल के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिता की चीख सुनकर डंडा लेकर दौड़ा बेटा मगरमच्छ ने जब वीरभान को पानी में खींचने लगा तो वीरभान की चीख सुनकर उसका बेटा अजयराज उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पहले तो वह घबराया, लेकिन पिता को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा देखकर अजयराज ने डर पर काबू पाया। अजयराज ने साहस दिखाया और बिना समय गंवाए नदी किनारे पड़ा बबूल का मोटा डंडा उठाया और मगरमच्छ पर लगातार वार शुरू कर दिए। अचानक हुए इन प्रहारों से मगरमच्छ घबरा गया और कुछ ही क्षणों में वीरभान को छोड़कर वापस नदी में चला गया। इस दौरान मगरमच्छ ने एक बार अजयराज की ओर भी झपट्टा मारा, लेकिन वह सूझबूझ से सुरक्षित निकल आया। घटना में वीरभान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर मदद न मिलती तो हादसा जानलेवा हो सकता था।