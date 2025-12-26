Hindustan Hindi News
मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया बेटा, दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया बेटा, दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

संक्षेप:

आगरा में पिता को मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींचकर लाने वाले बेटे अजयराज की आज हर जगह चर्चा हो रही है। पिता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले बेटे को अब खुद राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया है।

Dec 26, 2025 05:12 pm ISTDinesh Rathour आगरा
यूपी में पिता को मगरमच्छ के मुंह से खींचकर लाने वाले बेटे के साहस की हर जगह चर्चा हो रही है। उसकी बहादुरी के किस्से प्रदेश ही नहीं देशभर में फैले तो उसे सम्मानित करने का फैसला किया गया। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे सम्मानित किया। बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हम बात कर रहे हैं आगरा जिले के झरनापुरा हरलालपुर गांव निवासी किसान वीरभान चाहर के बेटे अजयराय की। बात जुलाई 2025 की है। अजयराज के पिता वीरभान आगरा-धौलपुर सीमा क्षेत्र के चंबल नदी के किनारे पानी लेने गए थे। उनके साथ उनका बेटा अजयराज भी था। इसी दौरान नदी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक वीरभान के पैर को जबड़े में दबोच लिया और उन्हें गहरे पानी की ओर खींचने लगा। कुछ पल के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई।

पिता की चीख सुनकर डंडा लेकर दौड़ा बेटा

मगरमच्छ ने जब वीरभान को पानी में खींचने लगा तो वीरभान की चीख सुनकर उसका बेटा अजयराज उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पहले तो वह घबराया, लेकिन पिता को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा देखकर अजयराज ने डर पर काबू पाया। अजयराज ने साहस दिखाया और बिना समय गंवाए नदी किनारे पड़ा बबूल का मोटा डंडा उठाया और मगरमच्छ पर लगातार वार शुरू कर दिए। अचानक हुए इन प्रहारों से मगरमच्छ घबरा गया और कुछ ही क्षणों में वीरभान को छोड़कर वापस नदी में चला गया। इस दौरान मगरमच्छ ने एक बार अजयराज की ओर भी झपट्टा मारा, लेकिन वह सूझबूझ से सुरक्षित निकल आया। घटना में वीरभान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर मदद न मिलती तो हादसा जानलेवा हो सकता था।

अजयराज की बहादुरी के हर जगह चर्चे

साहसिक घटना के बाद अजयराज की बहादुरी की चर्चा क्षेत्र से लेकर प्रदेश स्तर तक हुई। बहादुरी और त्वरित निर्णय क्षमता को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अजयराज को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अजयराज जैसे बच्चे समाज के लिए प्रेरणा हैं। सम्मान मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल है और लोग इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बता रहे हैं।

