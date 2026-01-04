Hindustan Hindi News
यूपी में इंस्पेक्टर के बेटे ने हाईवे पर ओवरब्रिज के डिवाइडर पर दौड़ाई थार, पुलिस ने कर दी सीज

यूपी में इंस्पेक्टर के बेटे ने हाईवे पर ओवरब्रिज के डिवाइडर पर दौड़ाई थार, पुलिस ने कर दी सीज

संक्षेप:

अमरोहा में नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। एक इंस्पेक्टर के बेटे ने ओवरब्रिज के किनारे बने डिवाइडर पर थार चढ़ाकर तेज रफ्तार में दौड़ा दी।

Jan 04, 2026 07:46 pm IST
यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। एक इंस्पेक्टर के बेटे ने ओवरब्रिज के किनारे बने डिवाइडर पर थार चढ़ाकर तेज रफ्तार में दौड़ा दी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घटना भानपुर फाटक की ओर स्थित हाईवे ओवरब्रिज की बताई जा रही है। युवक स्टंट करने के उद्देश्य से थार को डिवाइडर पर चढ़ाकर काफी दूर तक दौड़ाता रहा। अचानक डिवाइडर पर दौड़ती गाड़ी देखकर लोग कुछ देर तक हालात समझ नहीं पाए। बाद में जब वाहन नीचे उतारा गया, तब स्टंट की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक एक इंस्पेक्टर का बेटा है, जिनकी वर्तमान तैनाती बरेली जनपद में है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने वाहन की पहचान कर कार्रवाई शुरू की और कुछ ही घंटों में थार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर थार को सीज कर दिया गया है। पूछताछ के दौरान युवक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत देते हुए उसे छोड़ दिया गया।

वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर बोला, मुझसे हो गई गलती

गजरौला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। इसके बाद उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हाथ जोड़कर माफी मांगने का वीडियो पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिसमें वह हाथ जोड़कर गलती होने की बात कह रहा है।

