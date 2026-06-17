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शादी से पहले होटल में फंदे से लटका पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा, मेरठ से युवती ने लगाई गुहार- बचा लो उसे

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुर
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फतेहपुर में एक युवक की होटल के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।हालांकि खुदकुशी करने से पहले उसने मेरठ की रहने वाली अपनी एक महिला मित्र को फोन कर बात कही। इस पर युवती ने होटल मालिक को फोन कर युवक को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

शादी से पहले होटल में फंदे से लटका पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा, मेरठ से युवती ने लगाई गुहार- बचा लो उसे

UP News: यूपी के फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक की होटल के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने मेरठ की रहने वाली अपनी एक महिला मित्र को फोन कर अपनी खुदकुशी करने की बात कही। इस पर युवती ने इंटरनेट से होटल का नंबर खोजकर मालिक को सूचना दी और युवक को बचाने की अपील की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं, युवक की अगले महीने होने वाली शादी होने वाली थी।

पुलिस के मुताबिक, देवीगंज के रहने वाले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी प्रेम बाबू द्विवेदी के 33 वर्षीय बेटे अंकित द्विवेदी ने कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी की थी। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद वह घर लौट आया और तभी से यहीं रह रहा था। दिल्ली में नौकरी के दौरान उसकी दोस्ती मेरठ की एक युवती से हुई थी, जिनके बीच बाद में भी बातचीत जारी रही। इसी दौरान परिजनों ने अंकित का विवाह तय कर दिया था, जो जुलाई में होना था।

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भोर में होटल में घनघनाया फोन

सोमवार को अंकित घरवालों से कानपुर जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वह फतेहपुर शहर के जीटी रोड स्थित बड़ा शिवाला के आकाश होटल में ठहर गया। देर रात उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे मेरठ की युवती ने होटल मालिक को फोन कर बताया कि अंकित कोई गंभीर कदम उठा सकता है। सूचना मिलते ही होटल मालिक कमरे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और काफी कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंकित का शव फंदे से लटका मिला।

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अगले महीने अंकित की होने वाली थी शादी

अंकित परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। माता-पिता के लिए अंकित ही उनका सहारा था। उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। पिता ने हाल ही में अपने मकान में दूसरे हिस्से का निर्माण कराया था। घटना के बाद पिता प्रेम बाबू, मां सुधा और बहन अंजली का रो-रोकर बुरा हाल है।

मोहल्ले में लव मैरिज के विरोध की चर्चा

घटना के बाद अंकित के मोहल्ले में प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं होने लगीं। जानकारी के मुताबिक जिस युवती से उसकी बातचीत हो रही थी, वह दूसरी बिरादरी की है। चर्चा है कि अंकित अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजन इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे।

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आर्थिक तंगी से परेशान रहता था अंकित

हालांकि, पुलिस ने लव अफेयर से जुड़े किसी भी पहलू की पुष्टि नहीं की है। वहीं, इस मामले में कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस युवती से मृतक की आखिरी बार बातचीत हुई थी, वह उसकी परिचित है और मेरठ की रहने वाली है। वहीं, युवती ने पुलिस को बताया है कि अंकित ने आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। जिससे उसने ये कदम उठाया होगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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