उधार के रुपये मांगने पर बर्तन कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर
यूपी के मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। यहां उधार के रुपये मांगने पर बर्तन कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। दो नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें जुटी हैं।
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर जीरो प्वाइंट के पास स्थित महफिल ढाबे पर उधार के रुपये मांगने पर बर्तन कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय युवक अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर चाय पीने गया था। कारोबारी की तहरीर पर पुलिस ने मूंढापांडे क्षेत्र निवासी दो नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें जुटी हैं।
पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुल्लाओ वाला निवासी शाकिर बर्तन कारोबारी हैं। उनका 19 वर्षीय बेटा अब्दुल्ला उनके काम में हाथ बंटाता था। शाकिर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे अब्दुल्ला अपने दोस्त बाबर, अयान और उवैश के साथ मझोला थाना क्षेत्र में जीरो प्वाइंट के पास दिल्ली रोड हाईवे पर एमडीए ऑफिस के सामने स्थित महफिल ढाबे पर चाय पीने गया था। कुछ देर बाद मूंढापांडे क्षेत्र के गांव नियामतपुर निवासी मोहसिन चौधरी और चमरौआ निवासी सरताज चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गए।
गोली चलने से मौके पर अफरातफरी
शाकिर के अनुसार, मोहसिन और सरताज ने उनके बेटे से कुछ रुपये उधार ले रखे थे। ढाबे पर दोनों को देखकर अब्दुल्ला ने उनसे अपने रुपये मांगे तो वे भड़क गए और विवाद करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने अब्दुल्ला पर फायर कर दिया। गोली उसकी दाहिनी ओर कमर के ऊपर लगी। जान बचाने के लिए वह ढाबे के अंदर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोली चलने से मौके पर अफरातफरी मच गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें लगाई गई
सूचना पर सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा और मझोला एसएचओ रविंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल अब्दुल्ला को दिल्ली रोड स्थित टीएमयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट ने घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब्दुल्ला के साथ मौजूद उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पिता शाकिर की तहरीर पर मोहसिन और सरताज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें