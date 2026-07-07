Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे का तांडव, शादी से मना करने पर युवती को कार से खींचकर...

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी महिला मित्र पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उधर, राहगीरों ने उसे पकड़कर पीट दिया। बताया जा रहा है कि आरोपित एक रिटायर्ड महिला आईएएस का बेटा है

रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे का तांडव, शादी से मना करने पर युवती को कार से खींचकर...

UP News: यूपी के कानपुर के बिठूर में एक शख्स ने महिला पर जानलेवा हमला बोल दिया। पहले उसे कार से बाहर खींचा फिर कई बार ईंट से मारा। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक एक रिटायर्ड महिला आईएएस अधिकारी का बेटा है। वहीं, महिला का हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान स्वरूप नगर निवासी 38 वर्षीय देवाशीष निगम के रूप में हुई है। उसकी मां चंद्रा निगम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शनिवार को देवाशीष महिला को आईआईटी कानपुर परिसर के पास से अपनी कार में बैठाकर बिठूर के ब्रह्म घाट की ओर ले गया। रास्ते में उसने महिला पर शादी के लिए दबाव बनाया। महिला के इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया।

ये भी पढ़ें:डंडे से फोड़ा सिर, फिर करंट लगाया; पति को मारने की पत्नी की खौफनाक साजिश

राहगीरों ने आरोपी को पीटा

एफआईआर और पुलिस जांच के अनुसार, रेलवे सर्विस लेन के पास मॉडल डेयरी के निकट आरोपी ने कार रोक दी और महिला पर ईंट से हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने के लिए कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो आरोपी ने कथित तौर पर कार का शीशा तोड़ दिया, उसे बाहर खींच लिया और सिर व शरीर पर ईंट से कई वार किए। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 24 घंटे बाद उसे होश आया।

ये भी पढ़ें:बीवी छोड़कर गई, फिर छूटी जॉब, मां-बेटे को जहर देने के बाद युवक ने की खुदकुशी

लंबे समय से शादी का दबाव बना रहा था आरोपित

पीड़िता की बहन का आरोप है कि देवाशीष लंबे समय से उनकी बहन पर शादी का दबाव बना रहा था और पहले भी धमकी दे चुका था। उनका कहना है कि आरोपी अक्सर अपनी मां के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होने का हवाला देकर किसी कार्रवाई से बच निकलने की बात करता था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तार से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:चुनावी रंजिश में 16 साल पहले किसान की थी हत्या, अब दो दोषियों को फांसी की सजा
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।