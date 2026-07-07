रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे का तांडव, शादी से मना करने पर युवती को कार से खींचकर...

कानपुर में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी महिला मित्र पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उधर, राहगीरों ने उसे पकड़कर पीट दिया। बताया जा रहा है कि आरोपित एक रिटायर्ड महिला आईएएस का बेटा है

UP News: यूपी के कानपुर के बिठूर में एक शख्स ने महिला पर जानलेवा हमला बोल दिया। पहले उसे कार से बाहर खींचा फिर कई बार ईंट से मारा। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक एक रिटायर्ड महिला आईएएस अधिकारी का बेटा है। वहीं, महिला का हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान स्वरूप नगर निवासी 38 वर्षीय देवाशीष निगम के रूप में हुई है। उसकी मां चंद्रा निगम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शनिवार को देवाशीष महिला को आईआईटी कानपुर परिसर के पास से अपनी कार में बैठाकर बिठूर के ब्रह्म घाट की ओर ले गया। रास्ते में उसने महिला पर शादी के लिए दबाव बनाया। महिला के इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया।

राहगीरों ने आरोपी को पीटा एफआईआर और पुलिस जांच के अनुसार, रेलवे सर्विस लेन के पास मॉडल डेयरी के निकट आरोपी ने कार रोक दी और महिला पर ईंट से हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने के लिए कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो आरोपी ने कथित तौर पर कार का शीशा तोड़ दिया, उसे बाहर खींच लिया और सिर व शरीर पर ईंट से कई वार किए। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 24 घंटे बाद उसे होश आया।

लंबे समय से शादी का दबाव बना रहा था आरोपित पीड़िता की बहन का आरोप है कि देवाशीष लंबे समय से उनकी बहन पर शादी का दबाव बना रहा था और पहले भी धमकी दे चुका था। उनका कहना है कि आरोपी अक्सर अपनी मां के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होने का हवाला देकर किसी कार्रवाई से बच निकलने की बात करता था।