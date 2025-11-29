पूर्व प्रधान के बेटे ने 10 मिनट में किए कई राउंड फायर, घूम-घूम कर चलाई गोलियां; दहशत में भागने लगे लोग

कानपुर के सरसौल क्षेत्र के महाराजपुर के एक गेस्ट हाउस में बीते गुरुवार की रात बर्थडे पार्टी में पूर्व प्रधान के बेटे ने मारपीट की और 10 मिनट तक साथियों के साथ घूम- घूमकर कई राउंड फायरिंग भी की। गेस्ट हाउस में मौजूद लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर जान बचायी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पूर्व प्रधान के बेटे समेत नौ नामजद और अज्ञात साथियों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपित की कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

महाराजपुर कस्बा निवासी प्रकाश चन्द्र दीक्षित के अनुसार बीते गुरुवार को उनके बेटे मयंक दीक्षित की बर्थडे पार्टी का आयोजन एक गेस्ट हाउस में चल रहा था। जहां पर उनके रिश्तेदार समेत बेटे के दोस्त व अन्य लोग शामिल थे। पीड़ित ने बताया कि पार्टी में बिना बुलाए रहनस गांव निवासी व पूर्व प्रधान का बेटा वीरवर्धन सिंह आ गया और फायरिंग करने लगा। जिस पर उन लोगों ने मना किया तो आरोपित विवाद करने लगा। लोगों के समझाने पर कुछ देर बाद वीरवर्धन वहां से चला गया। पीड़ित ने बताया कि वीरवर्धन सिंह दोबारा गेस्ट हाउस में अपने साथी मोनू पाल, हर्ष गुप्ता, अमन गुप्ता, अनूप सिंह, आदर्श कुशवाहा, अनुराग सिंह, शुभम सिंह, आकाश सिंह समेत करीब 50 अज्ञात लोगों के साथ कई गाड़ियों से पहुंचा और कार निकालने को लेकर विवाद करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने परिवारीजनों के साथ मारपीट की। साथ ही 10 मिनट तक कई राउंड फायरिंग भी की। जिससे गेस्ट हाउस में दहशत फैल गई। इसके बाद आरोपित अपनी सरकार होने की धौंस दिखाकर मौके से भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। साथ ही आरोपित की कार को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही आरोपित की कार को कब्जे में ले लिया गया है। दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है।