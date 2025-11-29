Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsson of a former pradhan fired multiple rounds in 10 minutes roaming around at a birthday party people started running
पूर्व प्रधान के बेटे ने 10 मिनट में किए कई राउंड फायर, घूम-घूम कर चलाई गोलियां; दहशत में भागने लगे लोग

पूर्व प्रधान के बेटे ने 10 मिनट में किए कई राउंड फायर, घूम-घूम कर चलाई गोलियां; दहशत में भागने लगे लोग

संक्षेप:

पूर्व प्रधान के बेटे ने मारपीट की और 10 मिनट तक साथियों के साथ घूम- घूमकर कई राउंड फायरिंग भी की। गेस्ट हाउस में मौजूद लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर जान बचाई। पुलिस ने पूर्व प्रधान के बेटे समेत नौ नामजद और अज्ञात साथियों पर केस दर्ज किया है।

Sat, 29 Nov 2025 12:39 PMAjay Singh संवाददाता, कानपुर (सरसौल)
share Share
Follow Us on

कानपुर के सरसौल क्षेत्र के महाराजपुर के एक गेस्ट हाउस में बीते गुरुवार की रात बर्थडे पार्टी में पूर्व प्रधान के बेटे ने मारपीट की और 10 मिनट तक साथियों के साथ घूम- घूमकर कई राउंड फायरिंग भी की। गेस्ट हाउस में मौजूद लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर जान बचायी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पूर्व प्रधान के बेटे समेत नौ नामजद और अज्ञात साथियों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपित की कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महाराजपुर कस्बा निवासी प्रकाश चन्द्र दीक्षित के अनुसार बीते गुरुवार को उनके बेटे मयंक दीक्षित की बर्थडे पार्टी का आयोजन एक गेस्ट हाउस में चल रहा था। जहां पर उनके रिश्तेदार समेत बेटे के दोस्त व अन्य लोग शामिल थे। पीड़ित ने बताया कि पार्टी में बिना बुलाए रहनस गांव निवासी व पूर्व प्रधान का बेटा वीरवर्धन सिंह आ गया और फायरिंग करने लगा। जिस पर उन लोगों ने मना किया तो आरोपित विवाद करने लगा। लोगों के समझाने पर कुछ देर बाद वीरवर्धन वहां से चला गया। पीड़ित ने बताया कि वीरवर्धन सिंह दोबारा गेस्ट हाउस में अपने साथी मोनू पाल, हर्ष गुप्ता, अमन गुप्ता, अनूप सिंह, आदर्श कुशवाहा, अनुराग सिंह, शुभम सिंह, आकाश सिंह समेत करीब 50 अज्ञात लोगों के साथ कई गाड़ियों से पहुंचा और कार निकालने को लेकर विवाद करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने परिवारीजनों के साथ मारपीट की। साथ ही 10 मिनट तक कई राउंड फायरिंग भी की। जिससे गेस्ट हाउस में दहशत फैल गई। इसके बाद आरोपित अपनी सरकार होने की धौंस दिखाकर मौके से भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। साथ ही आरोपित की कार को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही आरोपित की कार को कब्जे में ले लिया गया है। दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है।

गेस्ट हाउस में मौजूद हैं फायरिंग के निशान

पार्टी के दौरान फायरिंग के कई निशान गेस्ट हाउस में भी मौजूद हैं। यहां की दीवारों और क्षतिग्रस्त सामान से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस को खोखे भी मिले हैं।

आरोपित का पिता है शातिर अपराधी

पीड़ित ने बताया कि आरोपित वीरवर्धन का पिता शिवेन्द्र सिंह शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ महाराजपुर थाने में कई मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपित के पिता पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आरोपित की तलाश के लिए टीम उसके परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जायेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में एंटी करप्शन के रडार पर कई अधिकारी-कर्मचारी, ऐक्शन की तैयारी
ये भी पढ़ें:यूपी के इस शहर में बस रही नई उद्योग नगरी, लहलहाने वाली है रोजगार की फसल
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |