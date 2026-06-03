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प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने मां-बाप और बहन का मर्डर किया; दोस्त ने उसी को मार डाला; प्रयागराज हत्याकांड में खुलासा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के साउथ मलाका में चार लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डेढ़ करोड़ रुपये के जेवरात और संपत्ति के लालच में बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर माता-पिता और बहन की हत्या की थी। बाद में जेवरों के बंटवारे को लेकर दोस्त ने बेटे की भी हत्या कर दी।

प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने मां-बाप और बहन का मर्डर किया; दोस्त ने उसी को मार डाला; प्रयागराज हत्याकांड में खुलासा

प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि परिवार के बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर माता-पिता और बहन की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि वारदात के बाद जेवरात के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने बेटे की भी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के पीछे करीब डेढ़ करोड़ रुपये के जेवरात और संपत्ति का लालच था। आरोपी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले परिवार के सदस्यों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। साजिश के तहत माता-पिता और बहन की हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों आरोपी घर में मौजूद कीमती जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

पुलिस को गुमराह करने के लिए तख्ती पर लिखा 'बंटी-बबली और बहू ने मारा'

जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। घटनास्थल पर एक तख्ती पर लिखा मिला था, “बंटी-बबली और बहू ने मारा।” शुरुआत में इसे पुलिस को गुमराह करने और दूसरे परिजनों को फंसाने की कोशिश माना गया। बाद में पूछताछ और साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि यह संदेश खुद बेटे ने लिखा था, ताकि शक अपने दूसरे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर जाए। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी बेटा और उसका दोस्त जेवरात लेकर एक दुकान पर पहुंचे थे। वहां दोनों के बीच माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान दोस्त ने बेटे की भी हत्या कर दी और सारा माल अपने कब्जे में लेने की कोशिश की।

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संपत्ति के लिए बेटे ने माता-पिता और बहन को मारा

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बड़ी मात्रा में जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला लालच और विश्वासघात की ऐसी कहानी है, जिसमें संपत्ति के लिए बेटे ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अंत में उसका साथी भी उसका दुश्मन बन गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

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एक घर में मिले थे परिवार के चार सदस्यों के शव

आपको बता दें मंगलवार दोपहर घर के भीतर से उठ रही तेज दुर्गंध से इस खौफनाक हत्याकांड की जानकारी हुई। कोतवाली पुलिस ने ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया तो पहली मंजिल पर बुजुर्ग दंपती और उनकी बेटी की लाशें मिलीं, जबकि भूतल की एक दुकान के अंदर से युवक का शव बरामद हुआ। युवक का चेहरा केमिकल से बुरी तरह जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। आशंका जताई गई कि युवक मृतक दंपती का बड़ा बेटा हो सकता है।

दो मंजिला मकान में रहता था परिवार

रेलवे डॉट पुल के सामने साउथ मलाका चौराहा स्थित दो मंजिला मकान में 70 वर्षीय वीरेंद्र कुमार वैश्य अपनी पत्नी 65 वर्षीय अनीता, 40 वर्षीय अविवाहित बेटी मीनाक्षी और 38 वर्षीय बेटे अभिषेक के साथ पहली मंजिल पर रहते थे। मकान के भूतल में करीब 14 दुकानें हैं, जिसमें से एक दुकान में बेटी गिफ्ट कॉर्नर और बेटा कलर लैब चलाता था, जबकि बाकी दुकानें किराए पर दी गई हैं।

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