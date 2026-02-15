बुजुर्ग मां को कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गया बेटा, जिसे पालने में बिता दी उम्र; वही भर गया आंखों में आंसू

बुजुर्ग महिला अपना नाम रज्जो देवी और पता मथुरा का बता रही हैं। उन्होंने एंबुलेंस ड्राइवर को बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा उन्हें छोड़ गया है। उनका कोई ध्यान नहीं रखता। जब बेटों को सहारा बनना चाहिए था, तब उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। बेटे के इस व्यवहार से प्रत्यक्षदर्शी भी गुस्से में दिखे।

बच्चा बीमार हो तो एक मां से ज्यादा ख्याल कोई नहीं रखता। वह पूरी रात बिना सोए काट देती है। इस मां ने भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में उम्र बिता दी लेकिन जब बेटे जवान हुए तो मां मजबूर हो गई। जवान बेटा बुजुर्ग मां को कब्रिस्तान में छोड़ गया। जब मां को इसका अहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तक की जांच में पता चला है कि बेटा मथुरा से बुजुर्ग मां को आगरा लेकर आया और एक कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गया। महिला की हालत खराब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस चालक की मदद से महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। महिला के बेटे के बारे में फिलहाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है।

बच्चे देखभाल न करें तो क्या कर सकते हैं बुजुर्ग? यदि बुढ़ापे में बच्चे देखरेख न करें तो बुजुर्गों के पास कुछ अधिकार हैं जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अक्सर देखा गया है कि उन्हें न तो इन अधिकारों के बारे में जानकारी रहती है और न ही इनका इस्तेमाल कर पाने की ताकत। दरअसल, इस उम्र में उन्हें हर छोटे-बड़े काम के लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्कता पड़ती है। अपने अधिकारों के बारे में हर किसी को जानना चाहिए और यदि कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसे उन अधिकारों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित और मदद भी करनी चाहिए। सबसे पहले बुजुर्ग अपने राज्य की नागरिक हेल्पलाइन या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि किस विभाग में शिकायत दर्ज कराएं और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।