बुजुर्ग मां को कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गया बेटा, जिसे पालने में बिता दी उम्र; वही भर गया आंखों में आंसू
बुजुर्ग महिला अपना नाम रज्जो देवी और पता मथुरा का बता रही हैं। उन्होंने एंबुलेंस ड्राइवर को बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा उन्हें छोड़ गया है। उनका कोई ध्यान नहीं रखता। जब बेटों को सहारा बनना चाहिए था, तब उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। बेटे के इस व्यवहार से प्रत्यक्षदर्शी भी गुस्से में दिखे।
बच्चा बीमार हो तो एक मां से ज्यादा ख्याल कोई नहीं रखता। वह पूरी रात बिना सोए काट देती है। इस मां ने भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में उम्र बिता दी लेकिन जब बेटे जवान हुए तो मां मजबूर हो गई। जवान बेटा बुजुर्ग मां को कब्रिस्तान में छोड़ गया। जब मां को इसका अहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तक की जांच में पता चला है कि बेटा मथुरा से बुजुर्ग मां को आगरा लेकर आया और एक कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गया। महिला की हालत खराब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस चालक की मदद से महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। महिला के बेटे के बारे में फिलहाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है।
बुजुर्ग महिला अपना नाम रज्जो देवी और पता गुबरारी, मथुरा बता रही हैं। उन्होंने एंबुलेंस चालक को बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा उन्हें छोड़कर गया है। उनका कोई ध्यान नहीं रखता। इससे अच्छा तो मौत आ जाए। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि भगवान अपने पास बुला लें। जब बेटों को सहारा बनना चाहिए था, तब उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। बेटे के इस अमानवीय व्यवहार से प्रत्यक्षदर्शी भी गुस्से में आ गए। मौके पर पहुंचे मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार से लोगों ने कहा कि बेटे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यह मामला इंस्पेक्टर न्यू आगरा के संज्ञान में नहीं था। उन्होंने बताया कि मुख्य आरक्षी से जानकारी लेकर महिला के बेटे का पता लगाया जाएगा। यह पहला मामला नहीं है। पुलिस के पास ऐसे मामले आए दिन आते हैं। वृद्धावस्था में कोई भी नहीं चाहता कि अपनों को छोड़कर आश्रम में रहे।
बच्चे देखभाल न करें तो क्या कर सकते हैं बुजुर्ग?
यदि बुढ़ापे में बच्चे देखरेख न करें तो बुजुर्गों के पास कुछ अधिकार हैं जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अक्सर देखा गया है कि उन्हें न तो इन अधिकारों के बारे में जानकारी रहती है और न ही इनका इस्तेमाल कर पाने की ताकत। दरअसल, इस उम्र में उन्हें हर छोटे-बड़े काम के लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्कता पड़ती है। अपने अधिकारों के बारे में हर किसी को जानना चाहिए और यदि कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसे उन अधिकारों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित और मदद भी करनी चाहिए। सबसे पहले बुजुर्ग अपने राज्य की नागरिक हेल्पलाइन या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि किस विभाग में शिकायत दर्ज कराएं और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
यदि बच्चे बुजुर्गों का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस कार्रवाई कर सकती है और बच्चों को चेतावनी भी दे सकती है। महिला और बाल विकास विभाग या वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये संस्थाएं बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाती हैं। शिकायत मिलने पर अधिकारी जांच कर कार्रवाई करते हैं। बुजुर्गों के अधिकार कानून के तहत सुरक्षित किए गए हैं। Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 के तहत बच्चों को माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। यदि वे अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें