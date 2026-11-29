प्रॉपर्टी विवाद में खूनी खेल! बेटे ने कार से कुचलकर की माता-पिता की हत्या, बहन की हालत गंभीर
मैनपुरी में संपति विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर अपने माता-पिता और बहन को कार से कुचल दिया। हादसे में पिता और मां की मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर, पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमें गठित की हैं।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर अपने माता-पिता और बहन को कार से कुचल दिया। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरो ने मां को भी मृत घोषित कर दिया। जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमें गठित की हैं।
पुलिस के मुताबिक, दिवनपुर साहनी गांव के रहने वाले अरमान का अपने पिता अजीम खान और मां अख्तरी से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर किशनी थाने बुलाया। अरमान अपनी पत्नी के साथ पहले ही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा चुका था। इसके बाद उसके पिता अजीम खान अपनी पत्नी अख्तरी और बेटी गुलफशा के साथ मोटरसाइकिल से थाने पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार, थाने से घर लौटते समय गपकापुर चौराहे के पास अरमान कार लेकर पहुंचा और अजीम की बािक में टक्कर मार दी। इसके बाद वह मौके से भागने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद आरोपी ने कार से तीनों को दोबारा कुचल दिया।
इस घटना में अजीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तरी और गुलफशा गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सैफई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अख्तरी को मृत घोषित कर दिया। गुलफशा की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अजीम और अख्तरी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। मामले की जांच की जा रही है।
खाना न बनाने से बौखालाए पति ने दूसरी पत्नी को गोली मारी
उधर, पीलीभीत जिले के पूरनपुर में खाना बनाने से मना करने पर एक पति इस कदर बौखलाया कि उसने दूसरी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को घर में बंद कर पति फरार हो गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।
थाना घुंघचाई क्षेत्र के गांव अभयपुर माधोपुर निवासी मनजीत सिंह ने 27 नबंवर को पत्नी संदीप कौर से खाना बनाने को कहा। संदीप कौर ने घर में आटा न होने की बात कहते हुए खाना बनाने से मना कर दिया। इस पर मंजीत आग बबूला हो गया। उसने घर में रखी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से 47 पत्नी संदीप कौर को गोली मार दी। आंख में गोली लगने से संदीप कौर घायल हो गईं। जानकारी लगने पर गुरजीत सिंह ने चेन्नई में रह रहे अपने सौतेले भाई सर्वजीत को फोन पर सूचना दी। उसके बाद घायल संदीप को अस्पताल ले जाया गया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें