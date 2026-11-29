मैनपुरी में संपति विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर अपने माता-पिता और बहन को कार से कुचल दिया। हादसे में पिता और मां की मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर, पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमें गठित की हैं।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर अपने माता-पिता और बहन को कार से कुचल दिया। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरो ने मां को भी मृत घोषित कर दिया। जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमें गठित की हैं।

पुलिस के मुताबिक, दिवनपुर साहनी गांव के रहने वाले अरमान का अपने पिता अजीम खान और मां अख्तरी से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर किशनी थाने बुलाया। अरमान अपनी पत्नी के साथ पहले ही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा चुका था। इसके बाद उसके पिता अजीम खान अपनी पत्नी अख्तरी और बेटी गुलफशा के साथ मोटरसाइकिल से थाने पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार, थाने से घर लौटते समय गपकापुर चौराहे के पास अरमान कार लेकर पहुंचा और अजीम की बािक में टक्कर मार दी। इसके बाद वह मौके से भागने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद आरोपी ने कार से तीनों को दोबारा कुचल दिया।

इस घटना में अजीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तरी और गुलफशा गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सैफई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अख्तरी को मृत घोषित कर दिया। गुलफशा की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अजीम और अख्तरी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। मामले की जांच की जा रही है।

खाना न बनाने से बौखालाए पति ने दूसरी पत्नी को गोली मारी उधर, पीलीभीत जिले के पूरनपुर में खाना बनाने से मना करने पर एक पति इस कदर बौखलाया कि उसने दूसरी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को घर में बंद कर पति फरार हो गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।