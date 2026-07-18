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शराब के लिए बेटा बना मां का हत्यारा, रुपये न देने पर पीट-पीटकर मार डाला, रात भर शव के साथ रहा आरोपी

By Dinesh Rathour
सीतापुर
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सीतापुर में रुपये न देने पर एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मां की मौत के बाद आरोपी रात भर शव के साथ रहा। सुबह होश आने पर आरोपी ने खुद ही प्रधान को फोन करके पूरा मामला बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

शराब के लिए बेटा बना मां का हत्यारा, रुपये न देने पर पीट-पीटकर मार डाला, रात भर शव के साथ रहा आरोपी

Sitapur Murder: यूपी के सीतापुर में शराब के लिए एक बेटा मां का हत्यारा बन गई। रुपये न देने पर हत्यारे बेटे ने अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मां के शव के साथ रातभर रहा। सुहब जब आरोपी का नशा उतरा तो उसने खुद ही फोन करके प्रधान को मां की मौत की सूचना दी। भांजे किशन की तहरीर पर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

इमलिया सुल्तानपुर के बेनियापुर गांव निवासी सावित्री देवी (65) अपने बेटे त्रिभुवन के साथ रहती थीं। सावित्री देवी के पति लालजी की कई पहले ही मौत हो चुकी है। त्रिभुवन के पत्नी उसके शराब की लत के कारण करीब 10 वर्ष पहले उसे छोड़कर चली गई है। त्रिभुवन की शराब की लत और घर के खर्च को लेकर अक्सर मां- बेटे की बीच झगड़ा होता था। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार रात में त्रिभुवन नशे की हालत में घर पहुंचा। त्रिभुवन मां सावित्री से शराब पीने के लिए और रुपये मांगने लगा। सावित्री ने विरोध जताया कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हे शराब पीने के लिए रुपये कहां से दूं। इसपर त्रिभुवन मां सावित्री देवी से झगड़ने लगा। उसने मां की पिटाई कर दी। विरोध पर सावित्री देवी का सिर दीवार में भिड़ा दिया। सिर में चोट लगने से सावित्री देवी की मौत हो गई।

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रात भर मां के शव के साथ ही रहा आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी त्रिभुवन ने शनिवार सुबह करीब नौ बजे ग्राम प्रधान को फोन किया। त्रिभुवन ने बताया कि मां की मौत हो गई है, अंतिम संस्कार करवा दीजिए। सूचना पर प्रधान त्रिभुवन के घर पहुंचे तो सावित्री देवी का शव आंगन में पड़ा था। सिर से खून से निकल रहा था। शक होने पर प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में इमलिया सुल्तानपुर थाना प्रभारी आशीष तिवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया।

दो दिन पहले भी की थी पिटाई

पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि त्रिभुवन अपनी मां सावित्री देवी की शराब के नशे में अक्सर पिटाई कर देता था। दो दिन पहले भी त्रिभुवन ने मां सावित्री देवी की पिटाई की थी। सर में चोट आने के साथ शरीर में पुरानी चोट के निशान भी मिले हैं।

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दीवार पर भी मिले खून के धब्बे

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि आरोपी त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह नशे की हालत में हैं। घटना के बारे में बहुत अधिक बता नहीं पा रहा है। घर की दीवार पर खून के धब्बे भी मिले हैं। जिससे आशंका जताई जा रही है कि त्रिभुवन ने सावित्री का सिर दीवार में भिढ़ा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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