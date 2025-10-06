ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा, जुए के कर्ज के लिए गहने चुराते पकड़े जाने पर बेटे ने की मां की हत्या

लखनऊ मेंमोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने के आदी एक युवक ने गहने चुराते हुए पकड़े जाने पर अपनी मां की हत्या कर दी, फिर घर में डकैती की साजिश रची। हालांकि जांच पड़ताल के बाद उसका राज खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान निखिल यादव उर्फ ​​गोलू के रूप में हुई है। उसने पुलिस को यह दावा कर गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसके घर में डकैती के दौरान उस पर और उसकी मां पर हमला हुआ था। गोलू को लखनऊ के पीजीआई थाने, सर्विलांस प्रकोष्ठ और साउथ जोन क्राइम टीम की संयुक्त टीम ने फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर को आरोपी निखिल के पिता रमेश यादव ने पीजीआई थाने में सूचना दी थी कि उनकी 45 साल की पत्नी रेनू यादव अपने मायके से घर आई थी और उसके बेटे गोलू ने फोन कर बताया की मम्मी को किसी ने मार दिया है और उसे भी पीटा है। पीड़ित ने इसकी सूचना थाने में दी और बताया कि जब वह घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी।