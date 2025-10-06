Son kills mother after being caught stealing jewelry to pay online gambling debts ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा, जुए के कर्ज के लिए गहने चुराते पकड़े जाने पर बेटे ने की मां की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSon kills mother after being caught stealing jewelry to pay online gambling debts

ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा, जुए के कर्ज के लिए गहने चुराते पकड़े जाने पर बेटे ने की मां की हत्या

लखनऊ मेंमोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने के आदी एक युवक ने गहने चुराते हुए पकड़े जाने पर अपनी मां की हत्या कर दी, फिर घर में डकैती की साजिश रची। हालांकि जांच पड़ताल के बाद उसका राज खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 6 Oct 2025 07:33 PM
ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा, जुए के कर्ज के लिए गहने चुराते पकड़े जाने पर बेटे ने की मां की हत्या

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक सनसनी और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने के आदी एक युवक ने गहने चुराते हुए पकड़े जाने पर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। फिर घर में डकैती की साजिश रची। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल के बाद उसका राज खुल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान निखिल यादव उर्फ ​​गोलू के रूप में हुई है। उसने पुलिस को यह दावा कर गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसके घर में डकैती के दौरान उस पर और उसकी मां पर हमला हुआ था। गोलू को लखनऊ के पीजीआई थाने, सर्विलांस प्रकोष्ठ और साउथ जोन क्राइम टीम की संयुक्त टीम ने फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर को आरोपी निखिल के पिता रमेश यादव ने पीजीआई थाने में सूचना दी थी कि उनकी 45 साल की पत्नी रेनू यादव अपने मायके से घर आई थी और उसके बेटे गोलू ने फोन कर बताया की मम्मी को किसी ने मार दिया है और उसे भी पीटा है। पीड़ित ने इसकी सूचना थाने में दी और बताया कि जब वह घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी।

गहने चुराते पकड़े जाने पर बेटे ने की हत्या

तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरा और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच के दौरान यह पता चला कि निखिल ने ही अपनी मां की हत्या की। दरअसल मोबाइल फोन पर गेम खेलने के आदी निखिल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में हुए नुकसान से बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए गहने चुराने की साजिश रची थी और जब उसकी मां ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपनी मां की हत्या कर दी। निखिल ने हत्याकांड को डकैती का रूप देने के लिए घर में तोड़फोड़ भी की।

