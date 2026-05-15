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पिता के सीने में त्रिशूल घोंपकर बेटे ने की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

Deep Pandey हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सनसनीखेज मर्डर की घटना सामने आई है। घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल लेकर अपने पिता के सीने में घोंपकर हत्या कर दी।

पिता के सीने में त्रिशूल घोंपकर बेटे ने की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर झुरिया के माफी टोला में गुरुवार की देर रात घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल लेकर अपने पिता के सीने में घोंपकर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है।

रामपुर झुरिया के माफी टोला निवासी ओमप्रकाश सिंह (55) गुरुवार की रात परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। बाद में बर्तन धोने की बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान पिता और छोटे बेटे राधेश्याम सिंह ने घर के बाहर स्थित देवी स्थान पर लगे त्रिशूल को निकालकर पिता के सीने में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तितिला स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। अहिरौली बाजार एसओ प्रविंदर राय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के अनुसार, दोनों ही शराब के नशे में रहते थे और आए दिन घर में विवाद होता रहता था।

मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या का केस

सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि नशे की हालत में पिता-पुत्र में विवाद हुआ था। इस दौरान बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल निकालकर पिता के सीने में घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अहिरौली बाजार थाने में मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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