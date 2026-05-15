पिता के सीने में त्रिशूल घोंपकर बेटे ने की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सनसनीखेज मर्डर की घटना सामने आई है। घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल लेकर अपने पिता के सीने में घोंपकर हत्या कर दी।
UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर झुरिया के माफी टोला में गुरुवार की देर रात घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल लेकर अपने पिता के सीने में घोंपकर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है।
रामपुर झुरिया के माफी टोला निवासी ओमप्रकाश सिंह (55) गुरुवार की रात परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। बाद में बर्तन धोने की बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान पिता और छोटे बेटे राधेश्याम सिंह ने घर के बाहर स्थित देवी स्थान पर लगे त्रिशूल को निकालकर पिता के सीने में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तितिला स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। अहिरौली बाजार एसओ प्रविंदर राय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के अनुसार, दोनों ही शराब के नशे में रहते थे और आए दिन घर में विवाद होता रहता था।
मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या का केस
सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि नशे की हालत में पिता-पुत्र में विवाद हुआ था। इस दौरान बेटे ने देवी स्थान से त्रिशूल निकालकर पिता के सीने में घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अहिरौली बाजार थाने में मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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