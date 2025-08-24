रुपये देने के बहाने बेटे ने कर डाला कांड, दोस्तों के साथ मिलकर की मां के प्रेमी की हत्या

यूपी के झांसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रुपये देने के बहाने बुलाकर एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां के प्रेमी को मार डाला। वारदात के बाद महिला अपने प्रेमी को लेकर अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे तो महिला भाग निकली। पुलिस ने प्रेमी का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के गांव गुर्जरा दतिया के मूल निवासी 37 वर्षीय महिपाल अहिरवार तीन सालों से सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर एनक्लेव में रहते थे। वह यहां गाड़ी चलाने का काम करते थे। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे। यहां पर 32 साल की एक महिला से उसके प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने मिलकर करीब 1.40 लाख का कर्ज भी ले लिया। परिजनों की मानें तो महिपाल के बेटे की हालत खराब होने पर उसे रुपयों की जरूरत हुई तो उसने प्रेमिका से रुपये मांगे। इसी बात को लेकर महिपाल व महिला के बीच विवाद हो गया। गुरुवार को प्रेमिका ने महिपाल को रुपये देने के बहाने रेलवे स्टेशन के पास बुलाया। महिपाल पहुंचा तो प्रेमिका का बेटा अपने दो साथियों के साथ पहले से खड़ा था। तीनों ने तमंचा अड़ाकर महिपाल को बेरहमी से पीटा। किसी तरह बचकर वह लहूलुहान हालत में अपने कमरे पर पहुंचा और पत्नी को पूरी बात बताई।