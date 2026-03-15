खाना बनाने से मना करने पर भड़का बेटा, हथौड़ी से सिर कूचकर मां को मार डाला
मुरादी पेशे से कारपेंटर हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। उससे उनके तीन बच्चे हैं। आरोपी आदिफ सबसे छोटा है। मुरादी ने दूसरी शादी शमीम बानो से की थी। आदिफ घर पहुंचा और अपनी सौतेली मां शमीम बानो से खाना बनाने को कहा। शमीम बानो के मना करने पर आदिफ आपा खो बैठा।
UP News: यूपी के संभल के बहजोई थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में शनिवार देर रात खाना बनाने से इनकार करने पर आपा खोए सौतेले बेटे ने अपनी मां की हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब पिता नमाज पढ़ने गए थे और मां घर पर अकेली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर आला-ए-कत्ल बरामद कर लिया है।
इस्लामनगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी (नई बस्ती) निवासी मुरादी पेशे से कारपेंटर हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। उससे उनके तीन बच्चे हैं। आरोपी आदिफ सबसे छोटा है। एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई गोंडा में काम करता है। मुरादी ने दूसरी शादी शमीम बानो (45) से की थी। मुरादी और उनका बेटा आदिफ दिल्ली में रहकर कारपेंटर का काम करते थे और शमीम बानो घर पर रहती थीं। तीन दिन पहले ही पिता-पुत्र घर आए थे।
शनिवार देर रात मुरादी नमाज पढ़ने गए थे। इसी दौरान आदिफ घर पहुंचा और अपनी सौतेली मां शमीम बानो से खाना बनाने को कहा। शमीम बानो के मना करने पर आदिफ आपा खो बैठा और पास रखी हथौड़ी से मां के सिर पर ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए। सिर पर गंभीर चोट लगने से शमीम बानो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर देर रात सीओ डॉ. प्रदीप कुमार और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतका के पति मुरादी की तहरीर पर आरोपी बेटे आदिफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी भी बरामद कर ली है। शव का पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें