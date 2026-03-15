खाना बनाने से मना करने पर भड़का बेटा, हथौड़ी से सिर कूचकर मां को मार डाला

मुरादी पेशे से कारपेंटर हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। उससे उनके तीन बच्चे हैं। आरोपी आदिफ सबसे छोटा है। मुरादी ने दूसरी शादी शमीम बानो से की थी। आदिफ घर पहुंचा और अपनी सौतेली मां शमीम बानो से खाना बनाने को कहा। शमीम बानो के मना करने पर आदिफ आपा खो बैठा।

UP News: यूपी के संभल के बहजोई थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में शनिवार देर रात खाना बनाने से इनकार करने पर आपा खोए सौतेले बेटे ने अपनी मां की हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब पिता नमाज पढ़ने गए थे और मां घर पर अकेली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर आला-ए-कत्ल बरामद कर लिया है।

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इस्लामनगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी (नई बस्ती) निवासी मुरादी पेशे से कारपेंटर हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। उससे उनके तीन बच्चे हैं। आरोपी आदिफ सबसे छोटा है। एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई गोंडा में काम करता है। मुरादी ने दूसरी शादी शमीम बानो (45) से की थी। मुरादी और उनका बेटा आदिफ दिल्ली में रहकर कारपेंटर का काम करते थे और शमीम बानो घर पर रहती थीं। तीन दिन पहले ही पिता-पुत्र घर आए थे।

शनिवार देर रात मुरादी नमाज पढ़ने गए थे। इसी दौरान आदिफ घर पहुंचा और अपनी सौतेली मां शमीम बानो से खाना बनाने को कहा। शमीम बानो के मना करने पर आदिफ आपा खो बैठा और पास रखी हथौड़ी से मां के सिर पर ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए। सिर पर गंभीर चोट लगने से शमीम बानो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।