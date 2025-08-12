मोबाइल विवाद में बहा अपनों का खून, मां से झगड़ रहे पिता को बेटे ने चाकू घोंपकर मार डाला

देवरिया मंगलवार की देर शाम मोबाइल खरीदने के विवाद में एक बेटे ने पिता की चाकू घोप कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां लार उपनगर के धवरिया वार्ड में मंगलवार की देर शाम मोबाइल खरीदने के विवाद में एक बेटे ने पिता की चाकू घोप कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

लार के धवरिया वार्ड के रहने वाले नरेश चौहान के बेटे चंदन चौहान (45) राजमिस्त्री थे। मंगलवार की शाम वह काम से घर लौटे। वह अपनी पत्नी रेखा से मोबाइल खरीदने के लिए रुपये मांगने लगे। रेखा ने बुधवार को मोबाइल खरीदने के लिए रुपये देने की बात कही तो चंदन नाराज हो गए। उनका इसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। चंदन अपनी पत्नी से हाथापाई कर रहे थे कि इसी दौरान उनका बड़ा बेटा वहां पहुंच गया। उसने मां से झगड़ रहे पिता के पेट में चाकू घोप दिया। चंदन लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे।