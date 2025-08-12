मोबाइल विवाद में बहा अपनों का खून, मां से झगड़ रहे पिता को बेटे ने चाकू घोंपकर मार डाला
देवरिया मंगलवार की देर शाम मोबाइल खरीदने के विवाद में एक बेटे ने पिता की चाकू घोप कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।
यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां लार उपनगर के धवरिया वार्ड में मंगलवार की देर शाम मोबाइल खरीदने के विवाद में एक बेटे ने पिता की चाकू घोप कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
लार के धवरिया वार्ड के रहने वाले नरेश चौहान के बेटे चंदन चौहान (45) राजमिस्त्री थे। मंगलवार की शाम वह काम से घर लौटे। वह अपनी पत्नी रेखा से मोबाइल खरीदने के लिए रुपये मांगने लगे। रेखा ने बुधवार को मोबाइल खरीदने के लिए रुपये देने की बात कही तो चंदन नाराज हो गए। उनका इसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। चंदन अपनी पत्नी से हाथापाई कर रहे थे कि इसी दौरान उनका बड़ा बेटा वहां पहुंच गया। उसने मां से झगड़ रहे पिता के पेट में चाकू घोप दिया। चंदन लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर गए और तड़पने लगे।
थाने से महज 150 मीटर दूर हुई वारदात
किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। घटनास्थल से महज 150 मीटर की दूरी पर ही लार थाना है लिहाजा सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और तड़प रहे चंदन को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सक ने चंदन को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एएसपी सुनील कुमार सिंह, सीओ दीपक शुक्ल भी पहुंच गए। इस सम्बंध में सीओ दीपक शुक्ल ने बताया कि मोबाइल विवाद में बेटे ने पिता को चाकू मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्रित किए हैं। आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है।