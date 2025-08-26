सनकी बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर पिता को मौत के घाट उतारा, बचाने आई मां को भी नहीं बख्शा
उरई में एक सनकी बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर काट कर हत्या कर दी। इस दौरान बचाने दौड़ी मां को भी नहीं बख्शा और उन पर भी हमला बोल दिया, जिससे गंभीर चोटें आ गईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्यारोपी को मौके से हिरासत में ले लिया।
यूपी के उरई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक सनकी बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर काट कर हत्या कर दी। इस दौरान बचाने दौड़ी मां को भी नहीं बख्शा और उन पर भी हमला बोल दिया। जिससे उसको भी गंभीर चोटें आ गईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्यारोपी को मौके से हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है।
ये घटना कैलिया थाना क्षेत्र के जैतपुर का है। मंगलवार दोपहरण चौकीदार शिवचरण ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के 32 साल के सुनील राठौर ने 55 वर्षीय पिता मुन्नालाल राठौर पर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने पहुंची मां मालती देवी को भी बेटे ने घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में मालती देवीक को अस्पताल भिजवाया। जहां उनकी हालत नाजुक है। उधर, सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष कैलिया अवनीश पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया।
मानसिक रूप से अस्वस्थ है आरोपी
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किया। ग्रामीणों के मुताबिक सुनील मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता था, ग्वालियर के एक अस्पताल से उसका इलाज चल रहा है। यहां तक कि आए दिन घर में विवाद करता है। आज उसने गुस्से में आकर पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर पुलिस आरोपी बेटे सुनील को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीण से लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।