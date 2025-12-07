Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsson in london mother living alone did not open the door for several days found dead in bed
लंदन में बेटा, अकेली रह मां ने कई दिन नहीं खोला घर का दरवाजा; बिस्तर पर मृत मिलीं

लंदन में बेटा, अकेली रह मां ने कई दिन नहीं खोला घर का दरवाजा; बिस्तर पर मृत मिलीं

संक्षेप:

पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो सुषमा मृत अवस्था में बिस्तर पर मिली। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामादेवी चौकी प्रभारी ने बताया कि बीमारी के चलते मौत होने का अंदेशा है। उनका बेटा लंदन में है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में कार्रवाई की जा रही है।

Dec 07, 2025 09:08 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी क्षेत्र के गांधीग्राम में शनिवार सुबह 65 वर्षीय वृद्धा का शव उनके मकान के बंद कमरे में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका का बेटा लंदन में नौकरी करता है और वृद्धा यहां पर अकेले रहती थीं। पुलिस ने मृतका के बेटे को सूचित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चकेरी के गांधीग्राम निवासी 65 वर्षीय सुषमा बाजपेई रिटायर एयरफोर्स कर्मी थीं। उनके पति संतोष बाजपेई भी एयरफोर्स में थे। वर्ष 1989 में संतोष की मौत के बाद सुषमा को मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। उनकी बेटा वरुण लंदन में नौकरी करता है। पूर्व पार्षद मनोज यादव ने बताया कि सुषमा उनकी वरिष्ठ नागरिक संस्था की सदस्य भी थीं। वह बीमार चल रही थीं। लोगों के अनुसार शनिवार सुबह काफी समय तक मकान का दरवाजा न खुलने पर संदेह हुआ तो लोगों ने उनके ससुर बर्रा निवासी आलोक को सूचना दी। वे भी पहुंचे लेकिन दरवाजा नहीं खुला।

फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो सुषमा मृत अवस्था में बिस्तर पर मिली। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामादेवी चौकी प्रभारी कुलदीप ने बताया कि बीमारी के चलते मौत होने का अंदेशा है। उनका बेटा लंदन में है। उसे सूचना दी गई है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले में कार्रवाई की जा रही है।

बुढापे में अकेले रहने की मजबूरी बड़ी समस्या

बुढ़ापे में अकेले रहने की मजबूरी कई शहरों में बड़ी समस्या बनती जा रही है। बेहतर करियर या रोजी-रोटी की तलाश में नई पीढ़ी बड़े शहर या विदेश जाती है तो फिर उनके पीछे माता-पिता और अन्य बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। बुढ़ापे में अकेले रह रहे लोगों की सुरक्षा पुलिस के लिए भी बड़ा कंसर्न है। पुलिस इसके लिए समय-समय पर उचित कदम भी उठाती है। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों तब दिक्कत आ जाती है जब बुजुर्ग लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती।

ये भी पढ़ें:यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ीं, राजभर नेता ने दर्ज कराई FIR
ये भी पढ़ें:यूपी में प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, अब हर महीने मिलेगा बिल
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |