बेटे की बर्थडे पार्टी में दामाद का तांडव, ससुराल वालों पर की अंधाधुंध फायरिंग; सास-सरहज समेत 3 घायल

राधिका मित्तल की 2012 में नई मंडी निवासी अनंत मित्तल से शादी हुई थी। दोनों का एक बेटा है। कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके चलते अनंत मित्तल बेटे को लेकर देहरादून रहने चला गया। राधिका मायके में रह रही थी। पति-पत्नी के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है।

UP News : उत्तर प्रदेश के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित पंचशील कॉलोनी में बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे दामाद ने ससुरालियों पर लाइसेंसी रिवाल्वर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से आरोपी की सास, चचिया सास और साले की पत्नी घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों को मेरठ रेफर कर दिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद कर ली है।

पंचशील कॉलोनी निवासी राधिका मित्तल की 2012 में नई मंडी निवासी अनंत मित्तल से शादी हुई थी। दोनों का एक बेटा है। कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था इसके चलते अनंत मित्तल बेटे को लेकर देहरादून रहने चला गया। राधिका मायके में रह रही थी। पुलिस के अनुसार पति-पत्नी के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है।

सोमवार शाम अनंत मित्तल बेटे के जन्मदिन पर उसे साथ लेकर बर्थडे पार्टी करने ससुराल आया था, इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अनंत ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से आरोपी की सास क्षमा मित्तल, चचिया सास सविता मित्तल और साले की पत्नी अपूर्वा घायल हो गईं। क्षमा और सविता के पेट में गोली लगी है, जबकि अपूर्वा के कंधे में गोली लगी है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से तीनों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

बर्थडे पार्टी में चली गोलियां, चीख-पुकार के बीच भागे मेहमान सिविल लाइन क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में सोमवार देर शाम बच्चे के जन्मदिन की खुशियां उस वक्त खौफ में बदल गईं, जब दामाद ने अचानक फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही पार्टी में मौजूद मेहमानों में भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि कुछ लोग घरों के अंदर दुबक गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले तो लोगों को लगा कि पटाखे चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब एक के बाद एक गोलियां चलीं और महिलाएं घायल होकर गिर पड़ीं, तब स्थिति की गंभीरता का अहसास हुआ। मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया और कई लोग तुरंत घटनास्थल से निकल गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस के पहुंचने तक कॉलोनी में दहशत का माहौल रहा। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

विवाद की पृष्ठभूमि बनी घटना की वजह पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार, मामला तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में विचाराधीन है। इसी तनाव के चलते आरोपी अलग रह रहा था। बताया जा रहा है कि जन्मदिन के बहाने वह ससुराल पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई और मामला अचानक हिंसा में बदल गया।

लाइसेंसी हथियार बना जानलेवा, उठे सवाल इस घटना में इस्तेमाल हुआ रिवाल्वर लाइसेंसी बताया जा रहा है, जिसने एक बार फिर हथियारों के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लाइसेंस मिलने के बाद भी हथियार धारकों की समय-समय पर काउंसलिंग और निगरानी जरूरी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी मानसिक तनाव में था या पहले से किसी साजिश के तहत हथियार लेकर आया था।

डायल 112 से मिली पुलिस को सूचना सोमवार रात्रि साढ़े आठ बजे थाना सिविल लाइन पुलिस को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पंचशील कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर तीन महिलाओं को घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

आरोपी अनंत मित्तल गिरफ्तार थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियुक्त अनन्त मित्तल निवासी मोहल्ला लाल थप्पड़ थाना डोईवाला, देहरादून को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी असलाह को भी कब्जे में ले लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

2012 में राधिका से हुई थी अनन्त मित्तल की शादी अनन्त मित्तल की शादी 2012 में राधिका मित्तल पुत्री प्रदीप कुमार मित्तल निवासी पंचशील कॉलोनी थाना सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर से शादी हुई थी। वर्तमान में दोनों पति-पत्नी में विवाद चल रहा है तथा 12- 13 साल के बच्चे की कस्टडी के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद विचाराधीन है।