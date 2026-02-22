मथुरा में साले की शादी में आए दामाद की मौत, शाहजहांपुर में भी कांड

मथुरा के अयेरा गांव में साले की शादी में आए बुलंदशहर निवासी सुभाष (27) का शव खंडहर मकान में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत, रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। वहीं शाहजहांपुर में भी ससुराल आए युवक की मौत हो गई।

मथुरा के थाना अंतर्गत गांव अयेरा में शादी समारोह में शामिल होने आये दामाद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। गांव में खंडहर मकान के कमरे में वह गाटर से गले में फंदा लगाये लटका था। इसकी जानकारी होते ही शादी की खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गयी। पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाते हुए मामले की जांच कर रही है। गांव सतपुरा, डिबाई, बुलंदशहर निवासी सुभाष (27) अपने साले की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी-बच्चों के साथ ससुराल अयेरा, राया आया था। शनिवार को पुष्पेंद्र की बारात-अलीगढ़ जिले के गांव हस्तपुर जानी थी।

साले की शादी में आए दामाद की मौत शुक्रवार शाम को शादी वाले घर में हंसीखुशी शादी के कार्यक्रम हो रहे थे। शाम को डीजे पर नाच-गाना चल रहा था तो शादी की रस्में चलती रहीं। देर रात होने पर परिजन व रिश्तेदार सोने चले गए। शनिवार सुबह परिजन जागे तो पता चला कि ससुराल आया युवक सुभाष अपनी बुआ सास के घर के समीप बने खंहडर रूपी मकान के कमरे में लगे गाटर से रस्सी से लटका मिला। इसकी जानकारी होने पर शादी वाले परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गयीं।

सूचना पर पहुंची राया पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से जांच को नमूने कलेक्ट किये। इसके बाद पुलिस टीम ने शव कब्जे में कर पोस्टर्माटम को भेज मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक राया कर्मवीर सिंह ने बताया प्रथम द्रष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

युवक का पेड़ से लटकता मिला शव वहीं शाहजहांरपुर के पुवायां क्षेत्र के सकरापुर गांव में ससुराल आए 28 वर्षीय युवक का शव शनिवार सुबह बाग में पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक जंडैल मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला था। अयोध्या में मजदूरी करता था। वह करीब एक सप्ताह पहले अपनी बड़ी बेटी के मुंडन संस्कार की तैयारी के सिलसिले में घर आया था।