बेटे ने खोली बाप की पोल, रिटायर वन दरोगा को महिला मित्र संग कराया गिरफ्तार

संक्षेप: इटावा के सराय एसर गांव के रहने वाले अनिल कुमार ने 24 अगस्त 2025 को थाने में तहरीर देकर अपने पिता रिटायर वन दरोगा सेवाराम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस ने सेवाराम और मैनपुरी जिले के थाना एलाऊ क्षेत्र की रहने वाली महिला मित्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था।

यूपी के इटावा में एक बेटे ने अपने बाप की पोल खोल दी। बेटे की शिकायत पर जमीन की फर्जी बिक्री और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने रिटायर वन दरोगा और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि रिटायर वन दरोगा ने अपनी पत्नी की मौत के बाद महिला मित्र को पत्नी दर्शाकर जमीन बेच डाली। इसकी रिपोर्ट बेटे ने ही दर्ज कराई थी।

अनिल कुमार ने बताया कि पिता ने उसकी दिवंगत मां सुमन देवी के नाम पर दर्ज साढ़े 12 बीघा कृषि भूमि और प्लॉट को अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर हड़प लिया। महिला मित्र को अपनी पत्नी सुमन देवी दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज तैयार कराए और जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दिया।